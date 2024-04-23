Впервые за последние 7 лет Украина полностью обеспечена необходимыми вакцинами - Минздрав

Сегодня, 23 апреля, в Украине началась Европейская неделя иммунизации. Впервые за последние 7 лет в Украине имеется достаточное количество вакцин, чтобы охватить иммунизацией все возрастные группы, которые в этом нуждаются. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Украины Ольга Стефанишина, которую процитировало ведомство, передает УНН.

Детали

Как отмечается, в предыдущие годы уровень вакцинации в Украине упал до неприемлемо низкого уровня как из-за отсутствия достаточного количества вакцин в течение последних 7 лет, так и из-за распространения опасных мифов и антинаучных предположений, что вакцинация якобы ненужна или вредна. Удалось решить вопрос наличия вакцин в сотрудничестве с международными партнерами.

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Сейчас, по данным Минздрава, уровень иммунизации в Украине растет. Охват плановыми прививками против кори в 2017 году увеличился более чем вдвое и превысил 90%. В то же время, уровень вакцинации от таких опасных болезней, как дифтерия, коклюш и столбняк остается критически низким, указали в ведомстве.

Так, например, по данным Центра общественного здоровья, в прошлом году только половину украинских детей в возрасте 18 месяцев вакцинировали от дифтерии, столбняка и коклюша и менее половины взрослых прошли плановую ревакцинацию от дифтерии и столбняка. Против полиомиелита привито 75%, против гепатита В - 50% детей.

В Минздраве отметили, что все вакцины, которые закупает ЮНИСЕФ для Украины - качественные, эффективные, безопасные и преквалифицированные ВОЗ. Вакцины закупаются за бюджетные средства и предоставляются пациентам бесплатно.

Также в этом году министерство здравоохранения вводит новую международную методику расчета потребности вакцин, разработанную совместно Всемирной организацией здравоохранения и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). Это позволит сделать расчеты потребности более точными, повысить эффективность использования бюджетных средств и максимально обеспечить украинцев необходимыми вакцинами. Методика предусматривает многолетнее планирование национальной программы иммунизации и создание 25%-го буферного запаса вакцин, учитывающего потребность в вакцинах как для плановых прививок, так и для усиленной иммунизации.

Справочно

Европейская неделя иммунизации проходит с 23 по 29 апреля. В течение недели иммунизации как в Киеве, так и в регионах, состоится ряд мероприятий для повышения уровня осведомленности о вакцинации. Также начнет работу тематический сайт о вакцинации, где родители смогут узнать все о современных методах защиты детей от инфекционных болезней.

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