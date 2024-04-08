Воздушные силы сообщили о пусках вражеских КАБов в Сумской области

Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках вражеских управляемых авиационных бомб в Сумской области, пишет УНН.

Детали

"Пуски управляемых авиационных бомб в Сумской области", - говорится в сообщении ВС ВСУ в Telegram.

Перед этим в ВС ВСУ сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения.

В Сумской и ряде областей на северо-востоке продолжается воздушная тревога.

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