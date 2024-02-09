Воздушные силы предупредили о вероятных пусках ракет из Ту-95

Украина должна получить первый транш в рамках нового пакета ЕС на 50 млрд евро в течение нескольких недель - FT

Европейский Союз надеется выделить Украине первый транш нового пакета финансовой поддержки в 50 миллиардов евро в течение нескольких недель, но дальнейшие выплаты будут зависеть от выполнения Украиной требований по проведению реформ.