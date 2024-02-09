Повітряні сили попередили про імовірні пуски ракет із Ту-95
Київ • УНН
Повітряні сили України попередили, що російські бомбардувальники Ту-95 маневрували поблизу ліній запуску ракет.
Ворожі літаки Ту-95 здійснили маневр в районі пускових рубежів. Імовірні пуски крилатих ракет, заявили в Повітряних силах ЗСУ, повідомляє УНН.
Увага! Ту-95 здійснили маневр в районі пускових рубежів. Імовірні пуски крилатих ракет
Зазначається, що розрахунковий час входження ракет в повітряний простір України 10.20.
Повітряні Сили вночі знищили 10 із 16 "шахедів"09.02.24, 08:10 • 27140 переглядiв