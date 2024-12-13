Воздушные силы обнаружили группу ракет, движущихся с Херсонщины на Николаевщину
Киев • УНН
ПС ВСУ предупредили о движении группы вражеских ракет из Херсонской области в направлении Николаевщины. Это происходит на фоне массированной атаки РФ по всей территории Украины, во время которой зафиксированы взрывы в разных регионах.
В Воздушных силах предупредили о группе вражеских ракет, которые направляются в направлении Николаевщины, сообщает УНН.
"Группы ракет с Херсонщины в направлении Николаевщины", - говорится в сообщении ПС ВСУ.
Дополнение
Утром пятницы армия рф нанесла массированную атаку на Украину.
Взрывы прогремели, в частности, в Одессе, Киевской области на и Западе.