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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Volkswagen рассматривает возможность закрытия завода в Брюсселе на фоне низкого спроса на электромобили

Volkswagen рассматривает возможность закрытия завода в Брюсселе на фоне низкого спроса на электромобили

Киев  •  УНН

10 июля 2024, 03:23  •  13 просмотра

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Volkswagen рассматривает возможность закрытия своего завода в Брюсселе из-за низкого спроса на электромобили, что может стать первым закрытием завода для автопроизводителя с 1988 года, когда он прекратил производство в Алабаме.

Volkswagen рассматривает возможность закрытия фабрики в Брюсселе из-за низкого спроса на электромобили. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Volkswagen рассматривает возможность закрытия своей фабрики в Брюсселе из-за низкого спроса на электромобили. Это решение влияет на бренд Audi, который также почувствовал резкое падение спроса. Снижение целевой маржи на текущий год заставило автопроизводителя рассмотреть возможность существенных изменений в производственных мощностях.

В Volkswagen отметили, что фабрика в Брюсселе стала потенциальным кандидатом для закрытия, что произошло бы впервые со времени, когда компания прекратила производство в Алабаме в 1988 году.

Германия блокирует продажу дочерней компании Volkswagen Китаю из соображений безопасности5 июля 2024, 02:34 • 26482 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ЭкономикаНовости МираТехнологии
volkswagenVolkswagen
audiAudi
alabamaАлабама
reutersReuters
bryusselБрюссель
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