Volkswagen рассматривает возможность закрытия завода в Брюсселе на фоне низкого спроса на электромобили
Киев • УНН
Volkswagen рассматривает возможность закрытия своего завода в Брюсселе из-за низкого спроса на электромобили, что может стать первым закрытием завода для автопроизводителя с 1988 года, когда он прекратил производство в Алабаме.
Volkswagen рассматривает возможность закрытия фабрики в Брюсселе из-за низкого спроса на электромобили. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Volkswagen рассматривает возможность закрытия своей фабрики в Брюсселе из-за низкого спроса на электромобили. Это решение влияет на бренд Audi, который также почувствовал резкое падение спроса. Снижение целевой маржи на текущий год заставило автопроизводителя рассмотреть возможность существенных изменений в производственных мощностях.
В Volkswagen отметили, что фабрика в Брюсселе стала потенциальным кандидатом для закрытия, что произошло бы впервые со времени, когда компания прекратила производство в Алабаме в 1988 году.
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