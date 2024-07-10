Volkswagen рассматривает возможность закрытия завода в Брюсселе на фоне низкого спроса на электромобили

Volkswagen рассматривает возможность закрытия фабрики в Брюсселе из-за низкого спроса на электромобили. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Volkswagen рассматривает возможность закрытия своей фабрики в Брюсселе из-за низкого спроса на электромобили. Это решение влияет на бренд Audi, который также почувствовал резкое падение спроса. Снижение целевой маржи на текущий год заставило автопроизводителя рассмотреть возможность существенных изменений в производственных мощностях.

В Volkswagen отметили, что фабрика в Брюсселе стала потенциальным кандидатом для закрытия, что произошло бы впервые со времени, когда компания прекратила производство в Алабаме в 1988 году.

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