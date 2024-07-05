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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Германия блокирует продажу дочерней компании Volkswagen Китаю из соображений безопасности

Германия блокирует продажу дочерней компании Volkswagen Китаю из соображений безопасности

Киев  •  УНН

5 июля 2024, 02:34  •  3760 просмотра

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Германия заблокировала продажу дочерней компании Volkswagen MAN Energy Solutions китайской компании из соображений национальной безопасности, углубив напряженность в отношениях со своим торговым партнером.

Германия заблокировала продажу компании Volkswagen, MAN Energy Solutions, Китаю из соображений национальной безопасности. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Германия заблокировала продажу своей дочерней компании Volkswagen, MAN Energy Solutions, Китаю из соображений национальной безопасности, что еще больше углубило напряженные отношения со страной, которая является ее крупнейшим торговым партнером. В июне 2023 года MAN Energy Solutions объявила о планах продажи своего бизнеса по производству газовых турбин китайской компании CSIC Longjiang GH Gas Turbine Co.

Решение заблокировать соглашение было принято через несколько недель после того, как Европейский Союз повысил тарифы на электромобили из Китая, что спровоцировало торговый спор, а также после начала китайского расследования цен на свинину в ЕС

Добавим

По данным правительства Германии, в прошлом году торговля между странами составила 255 миллиардов евро.

Шольц призвал ЕС предоставить Германии финансовую поддержку для размещения украинских беженцев27 июня 2024, 12:45 • 28709 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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