Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны
Киев • УНН
Астероид 2024 PT5 будет вращаться вокруг Земли с 29 сентября по 25 ноября. Он станет временным мини-спутником планеты, завершив полный оборот за 56,6 дней, и вернется на орбиту Земли в 2055 году.
Земля получит вторую луну примерно на два месяца в этом году, когда небольшой астероид начнет вращаться вокруг нашей планеты. Об этом сообщает CBS News, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что Астероид был открыт в августе и станет мини-луной, вращаясь вокруг Земли в форме подковы с 29 сентября по 25 ноября.
Исследователи из Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, системы мониторинга астероидов, финансируемой НАСА, заметили астероид с помощью инструмента в Сазерленде, Южная Африка, и обозначили его как 2024 PT5.
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Ученые из Мадридского университета Комплутенсе отслеживали орбиту астероида в течение 21 дня и определили его дальнейший путь. 2024 PT5 принадлежит к поясу астероидов Арджуна, который вращается вокруг Солнца, согласно их исследованию, опубликованному в Research Notes of the AAs.
Но гравитационное притяжение Земли притянет 2024 PT5 к себе, и, подобно нашей Луне, он будет вращаться вокруг нашей планеты - но лишь в течение 56,6 дней.
Хотя другие внеземные объекты, или NEO, выходили на орбиту Земли раньше, некоторые из них не завершают полный оборот вокруг Земли. Некоторые, однако, делают это и становятся так называемыми мини-спутниками.
Астероид 2020 CD3 находился на орбите Земли несколько лет, прежде чем покинуть ее в 2020 году, а другой, 2022 NX1, стал мини-спутником Земли в 1981 и 2022 годах и вернется снова в 2051 году.
2024 PT5, который больше некоторых других мини-спутников, также вернется на орбиту Земли - в 2055 году.
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