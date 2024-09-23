Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

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Киев  •  УНН

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Астероид 2024 PT5 будет вращаться вокруг Земли с 29 сентября по 25 ноября. Он станет временным мини-спутником планеты, завершив полный оборот за 56,6 дней, и вернется на орбиту Земли в 2055 году.

Земля получит вторую луну примерно на два месяца в этом году, когда небольшой астероид начнет вращаться вокруг нашей планеты. Об этом сообщает CBS News, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Астероид был открыт в августе и станет мини-луной, вращаясь вокруг Земли в форме подковы с 29 сентября по 25 ноября.

Исследователи из Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, системы мониторинга астероидов, финансируемой НАСА, заметили астероид с помощью инструмента в Сазерленде, Южная Африка, и обозначили его как 2024 PT5.

Ученые обнаружили магнитную оболочку вокруг Юпитера: доказательства получены на основе данных "Вояджера-2", который посетил Юпитер 45 лет назад10.01.24, 18:37 • 31360 просмотров

Ученые из Мадридского университета Комплутенсе отслеживали орбиту астероида в течение 21 дня и определили его дальнейший путь. 2024 PT5 принадлежит к поясу астероидов Арджуна, который вращается вокруг Солнца, согласно их исследованию, опубликованному в Research Notes of the AAs.

Но гравитационное притяжение Земли притянет 2024 PT5 к себе, и, подобно нашей Луне, он будет вращаться вокруг нашей планеты - но лишь в течение 56,6 дней.

Хотя другие внеземные объекты, или NEO, выходили на орбиту Земли раньше, некоторые из них не завершают полный оборот вокруг Земли. Некоторые, однако, делают это и становятся так называемыми мини-спутниками.

Астероид 2020 CD3 находился на орбите Земли несколько лет, прежде чем покинуть ее в 2020 году, а другой, 2022 NX1, стал мини-спутником Земли в 1981 и 2022 годах и вернется снова в 2051 году.

2024 PT5, который больше некоторых других мини-спутников, также вернется на орбиту Земли - в 2055 году.

У Земли когда-то было кольцо, как у Сатурна - исследование19.09.24, 02:15 • 134925 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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