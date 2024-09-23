Навколо Землі тимчасово обертатимуться два Місяці

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 57089 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 112761 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 151281 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 123365 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 114984 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 116454 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 144951 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75628 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84092 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 181340 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.8 м/с
94 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 37322 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 29222 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 26448 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 25738 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 22354 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 151275 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 144950 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 181339 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 518803 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 597812 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 7550 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 34807 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 34368 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 36501 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59864 перегляди
Актуальне
Навколо Землі тимчасово обертатимуться два Місяці

Навколо Землі тимчасово обертатимуться два Місяці

Київ • УНН

 • 110575 перегляди

Астероїд 2024 PT5 обертатиметься навколо Землі з 29 вересня по 25 листопада. Він стане тимчасовим міні-супутником планети, завершивши повний оберт за 56,6 днів, і повернеться на орбіту Землі у 2055 році.

Земля отримає другий місяць приблизно на два місяці цього року, коли невеликий астероїд почне обертатися навколо нашої планети. Про це повідомляє CBS News, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що Астероїд був відкритий у серпні і стане міні-місяцем, обертаючись навколо Землі у формі підкови з 29 вересня по 25 листопада.

Дослідники з Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, системи моніторингу астероїдів, що фінансується НАСА, помітили астероїд за допомогою інструменту в Сазерленді, Південна Африка, і позначили його як 2024 PT5.

Вчені виявили магнітні струмені навколо Юпітера: нові докази отримані на основі даних апарату «Вояджер-2», який відвідав Юпітер 45 років тому10.01.24, 18:37 • 31361 перегляд

Вчені з Мадридського університету Комплутенсе відстежували орбіту астероїда протягом 21 дня і визначили його подальший шлях. 2024 PT5 належить до поясу астероїдів Арджуна, який обертається навколо Сонця, згідно з їхнім дослідженням, опублікованим у Research Notes of the AAs.

Але гравітаційне тяжіння Землі притягне 2024 PT5 до себе, і, подібно до нашого Місяця, він обертатиметься навколо нашої планети – але лише протягом 56,6 днів.

Хоча інші позаземні об’єкти, або NEO, виходили на орбіту Землі раніше, деякі з них не завершують повний оберт навколо Землі. Деякі, однак, роблять це і стають так званими міні-супутниками.

Астероїд 2020 CD3 перебував на орбіті Землі кілька років, перш ніж покинути її у 2020 році, а інший, 2022 NX1, став міні-супутником Землі у 1981 і 2022 роках і повернеться знову у 2051 році.

2024 PT5, який є більшим за деякі інші міні-супутники, також повернеться на орбіту Землі – у 2055 році.

У Землі колись було кільце, як у Сатурна - дослідження19.09.24, 02:15 • 134934 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини СвітуУНН Lite
nasaNASA
pivdenna-afrykaПівденна Африка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.38
Bitcoin
$86,428.20
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.31
Ethereum
$2,043.36