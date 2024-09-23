Навколо Землі тимчасово обертатимуться два Місяці

Земля отримає другий місяць приблизно на два місяці цього року, коли невеликий астероїд почне обертатися навколо нашої планети. Про це повідомляє CBS News, пише УНН.

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Зазначається, що Астероїд був відкритий у серпні і стане міні-місяцем, обертаючись навколо Землі у формі підкови з 29 вересня по 25 листопада.

Дослідники з Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, системи моніторингу астероїдів, що фінансується НАСА, помітили астероїд за допомогою інструменту в Сазерленді, Південна Африка, і позначили його як 2024 PT5.

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Вчені з Мадридського університету Комплутенсе відстежували орбіту астероїда протягом 21 дня і визначили його подальший шлях. 2024 PT5 належить до поясу астероїдів Арджуна, який обертається навколо Сонця, згідно з їхнім дослідженням, опублікованим у Research Notes of the AAs.

Але гравітаційне тяжіння Землі притягне 2024 PT5 до себе, і, подібно до нашого Місяця, він обертатиметься навколо нашої планети – але лише протягом 56,6 днів.

Хоча інші позаземні об’єкти, або NEO, виходили на орбіту Землі раніше, деякі з них не завершують повний оберт навколо Землі. Деякі, однак, роблять це і стають так званими міні-супутниками.

Астероїд 2020 CD3 перебував на орбіті Землі кілька років, перш ніж покинути її у 2020 році, а інший, 2022 NX1, став міні-супутником Землі у 1981 і 2022 роках і повернеться знову у 2051 році.

2024 PT5, який є більшим за деякі інші міні-супутники, також повернеться на орбіту Землі – у 2055 році.

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