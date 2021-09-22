Водитель Шефира смог указать следователям, откуда конкретно осуществлялись выстрелы - Монастырский

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"Хочу подчеркнуть, что целью данного нападения было не напугать, а именно убить первого помощника Президента Украины. По автомобилю было совершено более 10 выстрелов, более 11 входных отверстий пока зафиксировано. Только что прооперирован водитель, его жизни ничего не угрожает. Еще до того, как поехать в больницу, он успел указать следователям, откуда конкретно осуществлялись выстрелы. Это позволило следователю осуществлять осмотр места происшествия и проводить необходимые следственные действия", - сказал Монастырский, которого цитирует пресс-служба МВД.

Детали

Также глава Нацполиции Игорь Клименко на брифинге заявил, что на данный момент следствием рассматривается три версии произошедшего.



Клименко отметил также, что, вероятно, обстрел осуществлялся из автоматического оружия из-за количества пуль, которые "зашли" в машину и пробили ее заднее колесо.

"Предварительно, подчеркиваю, предварительно, стреляли из автоматического оружия. Калибр - 7,62. Так, на спущенном колесе транспортное средство еще проехало около 5 км. Водитель действительно ранен. Первый помощник Президента, к счастью, остался без ранений. Можем говорить о том, что намерения преступников были достаточно серьезными. Квалификация преступления на данный момент - "покушение на жизнь двух и более людей"... Количество злоумышленников уточняется", - подчеркнул глава Нацполиции.

Контекст

Ранее сегодня стало известно, что в Киевской области совершено покушение на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира. В Национальной полиции информацию подтвердили - 22 сентября, около 10 часов утра, недалеко от села Лесники под Киевом была обстреляна машина первого помощника Президента Сергея Шефира. В автомобиль попало более 10 пуль. Ранен водитель.



Полиция Киевской области проводит спецоперацию по розыску нападавших на помощника Президента Украины Сергея Шефира.



По данным УНН, первый помощник Президента Сергей Шефир не пострадал в результате покушения.

Открыто уголовное производство.