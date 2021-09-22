Водій Шефіра зміг вказати слідчим, звідки конкретно здійснювалися постріли - Монастирський

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“Хочу наголосити, що метою даного нападу було не налякати, а саме вбити першого помічника Президента України. По автомобілю було здійснено понад 10 пострілів, понад 11 вхідних отворів поки зафіксовано. Щойно прооперовано водія, його життю нічого не загрожує. Ще до того, як поїхати в лікарню, він встиг вказати слідчим, звідки конкретно здійснювалися постріли. Це дало можливість слідчому здійснювати огляд місця події та проводити необхідні слідчі дії”, — сказав Монастирський, якого цитує пресслужба МВС.

Деталі

Також голова Нацполіції Ігор Клименко на брифінгу заявив, що наразі слідством розглядається три версії події.



Клименко зазначив також, що, ймовірно, обстріл здійснювався з автоматичної зброї через кількість куль, які зайшли в авто та пробили його заднє колесо.

“Попередньо, підкреслюю, попередньо, стріляли з автоматичної зброї. Калібр — 7,62. Так, на спущеному колесі транспортний засіб ще проїхав близько 5 км. Водій дійсно поранений. Перший помічник Президента, на щастя, залишився без поранень. Можемо говорити про те, що наміри злочинців були достатньо серйозними. Кваліфікація злочину на даний момент — "замах на життя двох та більше людей“... Кількість зловмисників уточнюється”, — підкреслив голова Нацполіції.

Контекст

Раніше сьогодні стало відомо, що в Київській області здійснили замах на першого помічника Президента України Сергія Шефіра. У Національній поліції інформацію підтвердили - 22 вересня, близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники під Києвом була обстріляна машина першого помічника Президента Сергія Шефіра. В автомобіль потрапило понад 10 куль. Поранений водій.



Поліція Київської області проводить спецоперацію для розшуку нападників на помічника Президента України Сергія Шефіра.



За даними УНН, перший помічник Президента Сергій Шефір не постраждав у результаті замаху.

Відкрито кримінальне провадження.