Во время ударов по заводу по производству "шахедов" в Татарстане не использовалось оружие иностранного производства - ГУР

Во время последних ударов БПЛА по объектам в Елабуге и Нижнекамске не использовалось оружие иностранного производства. Об этом в комментарии для "Радио Свобода" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, пишет УНН.

Детали

По его словам, на одном из предприятий, которое было атаковано БПЛА, было производство "по сборке "шахедов" и "гераней". Также, по его словам, одно из зданий рядом с предприятием было поражено российской ПВО.

Так, речь идет, в частности, о предприятии по сборке "шахедов" и так называемых "гераней". И, собственно, цели были поражены. Интересным моментом является то, что часть разрушений других соседних объектов была следствием действия российской так называемой противовоздушной обороны, противоракетной. Это не впервые. Пытаясь сбивать какие-то другие цели, они сами себе, как правило, больше всего и вредят - рассказал представитель ГУР.

Юсов также не смог подтвердить или опровергнуть причастность ГУР, или СБУ к событиям в Татарстане

Мы официально не будем ни подтверждать, ни опровергать. Но видим, что грохот и хлопок на территории государства-агрессора продолжаются, продолжаются именно на военных объектах, которые непосредственно задействованы в геноцидной войне России против Украины. Можем констатировать, что в этих событиях оружие и средства иностранного производства наших партнеров не используются. Это факт - подчеркнул Андрей Юсов.

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Дополнение

Представитель ГУР не объяснил, чем именно могли быть поражены объекты на территории РФ, которые находятся на расстоянии более 1000 километров от Украины, но заверил, что украинская отрасль беспилотных летательных аппаратов "развивается очень динамично".

Конечно, все современные технологии, которые есть в мире, они применяются для того, чтобы совершенствовать украинские средства поражения. И что касается расстояния, и что касается автономности и точности. Да, над этим всем работа ведется. И современные технологии там применяются - отметил Андрей Юсов.

Напомним

Источники УНН заявили, что пожар на нефтеперерабатывающем комплексе в Нижнекамске, который вызвал неизвестный БПЛА, это совместная операция СБУ и ГУР Украины.