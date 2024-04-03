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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
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Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
  •  98699 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
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Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

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На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

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Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
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Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
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СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
2 апреля 2024, 08:52  •  100152 просмотра

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Во время ударов по заводу по производству "шахедов" в Татарстане не использовалось оружие иностранного производства - ГУР

Представитель украинской военной разведки отрицает использование оружия иностранного производства во время недавних ударов беспилотников по российскому предприятию в Татарстане, где собирают дроны-камикадзе "Шахеды".

Война •   •  14148 просмотра
Во время ударов по заводу по производству "шахедов" в Татарстане не использовалось оружие иностранного производства - ГУР

Авиаудар рф по Сумщине: количество пострадавших возросло до трех

В результате российского авиаудара в Сумской области один человек погиб и трое получили ранения, в том числе ребенок.

Общество •   •  12941 просмотра
Авиаудар рф по Сумщине: количество пострадавших возросло до трех

Оккупанты били по 7 населенным пунктам Донетчины: ранены 3 мирных жителей, повреждены более 30 гражданских объектов

российские обстрелы повредили 34 гражданских объекта, в том числе 19 жилых домов, в 7 населенных пунктах Донецкой области, ранены 3 мирных жителей.

Война •   •  12455 просмотра
Оккупанты били по 7 населенным пунктам Донетчины: ранены 3 мирных жителей, повреждены более 30 гражданских объектов

"Какие альтернативы?": Подоляк отреагировал на призывы не атаковать НПЗ рф

Украина не видит альтернативы ударам по российской военной инфраструктуре, включая нефтеперерабатывающие заводы, чтобы существенно уменьшить российский потенциал агрессии, поскольку санкции и бизнес-интересы все еще позволяют россии финансировать войну.

Война •   •  13792 просмотра
"Какие альтернативы?": Подоляк отреагировал на призывы не атаковать НПЗ рф

Блинкен: Киев никогда не попадет в руки России

россия никогда не захватит Киев, поскольку есть невероятное сопротивление Украины и поддержка со стороны США, Франции и других стран. Об этом в интервью французскому медиахолдингу заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Война •   •  17563 просмотра
Блинкен: Киев никогда не попадет в руки России

Количество жертв землетрясения на Тайване возросло до 7, сотни раненых

Землетрясение магнитудой 7,2 балла у побережья Тайваня унесло жизни по меньшей мере 7 человек, 711 получили ранения и нанесло серьезные разрушения в округе Хуалянь, а 127 подземных толчков обрушились на остров.

Новости Мира •   •  14905 просмотра
Количество жертв землетрясения на Тайване возросло до 7, сотни раненых

В швейцарских Альпах разбился вертолет с туристами: есть погибшие

В швейцарских Альпах разбился вертолет, перевозивший туристов и гида, в результате чего 3 человека погибли и 3 получили ранения.

Новости Мира •   •  13601 просмотра
В швейцарских Альпах разбился вертолет с туристами: есть погибшие

На левобережье Херсонской области враг изменил тактику и пошел на штурм более мелкими группами, все попытки отбиты - ОК "Юг"

Российские войска пытались атаковать большим количеством небольших штурмовых групп на левом берегу Днепра в Херсонской области, но все такие попытки были отбиты украинскими силами.

Война •   •  14431 просмотра
На левобережье Херсонской области враг изменил тактику и пошел на штурм более мелкими группами, все попытки отбиты - ОК "Юг"

Украинская разведка хочет уничтожить Крымский мост в первом полугодии этого года - The Guardian

Украина планирует разрушить Крымский мост в первой половине 2024 года, по словам анонимных чиновников украинской военной разведки ГУР, на которых ссылается The Guardian.

Война •   •  19960 просмотра
Украинская разведка хочет уничтожить Крымский мост в первом полугодии этого года - The Guardian

Пограничники приземлили вражеский дрон-разведчик, собиравший данные в приграничье Сумщины

Бойцы ГПСУ в Сумской области сбили вражеский разведывательный беспилотник, который собирал данные в пограничной зоне.

Война •   •  19420 просмотра
Пограничники приземлили вражеский дрон-разведчик, собиравший данные в приграничье Сумщины