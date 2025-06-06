Во время ночной атаки на Украину россия не запускала ракеты с Черного моря - ВМС
Киев • УНН
По словам спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, в ночь на 6 июня россияне не использовали ракетоносители в Черном море для запуска ракет, но применили дроны-камикадзе.
Во время массовой атаки в ночь на 6 июня рф не запускала ракеты с ракетоносителей в Черном море. Об этом заявил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Если брать именно морские носители крылатых ракет, то мы эту информацию не подтверждаем. Не фиксировали мы пусков. Было рассредоточение. Да, корабли как выходили, так и заходили. К сожалению, с морского направления они использовали дроны-камикадзе "шахеды". Это уже тоже является привычной практикой. ВМС присоединились к отражению
Он отметил, что в Черном море остается один ракетоноситель.
Напомним
В ночь на 6 июня российские войска запустили по Украине 407 ударных БпЛА и более 40 ракет, часть удалось сбить, также есть попадания. Враг ежедневно и еженедельно бьет рекорд по количеству примененных средств воздушного нападения.