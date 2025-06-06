Під час нічної атаки на Україну росія не запускала ракети з Чорного моря - ВМС
Київ • УНН
За словами речника ВМС Дмитра Плетенчука, у ніч на 6 червня росіяни не використовували ракетоносії в Чорному морі для запуску ракет, але застосували дрони-камікадзе.
Під час масової атаки в ніч на 6 червня рф не запускала ракети з ракетоносіїв у Чорному морі. Про це заявив речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає УНН.
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Якщо брати саме морські носії крилатих ракет, то ми цю інформацію не підтверджуємо. Не фіксували ми пусків. Було розосередження. Так, кораблі як виходили, так і заходили. На жаль, з морського напрямку вони використовували дрони-камікадзе "шахеди". Це вже теж є звичною практикою. ВМС долучилися до відбиття
Він зазначив, що в Чорному морі залишається один ракетоносій.
Нагадаємо
У ніч на 6 червня російські війська запустили по Україні 407 ударних БпЛА та понад 40 ракет, частину вдалося збити, також є влучання. Ворог щодня та щотижня б’є рекорд за кількістю застосованих засобів повітряного нападу.