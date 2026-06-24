Во Франции выявлен первый случай Эболы у врача из Конго
Киев • УНН
Врач, вернувшийся из гуманитарной миссии в Конго, получил положительный результат теста на Эболу. Это первый случай заболевания на территории Франции во время текущей вспышки.
Во Франции врач, вернувшийся из гуманитарной миссии в Конго, получил положительный результат теста на Эболу, что является первым случаем заболевания в стране во время текущей вспышки, сообщило министерство здравоохранения страны в среду, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Министерство здравоохранения Франции "сегодня подтверждает выявление первого положительного случая заболевания вирусом Эбола на территории страны", говорится в сообщении. После обращения AFP министерство уточнило, что случай был выявлен на материковой части Франции.
Пациент изолирован, и власти отслеживают контакты, говорится в заявлении министерства, добавив, что риск для населения Европы в целом низкий.
По данным Всемирной организации здравоохранения, вспышка лихорадки Эбола в Конго, которая заразила более 1000 человек и унесла жизни 267 человек, имела наибольшее количество подтвержденных случаев в течение первого месяца из всех вспышек заболевания.
ДР Конго объявила о вспышке лихорадки Эбола в прошлом месяце, но эксперты, как отмечает BBC, считают, что вирус циркулировал еще несколько недель до этого.
Подтвержденные случаи вспышки Эболы в Конго превысили 1000, умерли 254 человека22.06.26, 16:53 • 4086 просмотров
Во время нынешней вспышки в Европе было зарегистрировано два завезенных случая Эболы. В мае 2026 года гражданин США, который заразился вирусом Эбола в Конго, как сообщалось, начал проходить лечение в Германии.
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) оценивает риск заражения для людей, проживающих в ЕС/ЕЭЗ, как очень низкий.