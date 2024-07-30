Минобороны рф объявило о начале учений вмф в зонах Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. Участвуют 300 кораблей, 50 летательных аппаратов и 20000 военнослужащих.
Минобороны россии заявило о начале проведения плановых учений вмф рф в операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии. Об участии черноморского флота в учениях не сообщается, передает УНН.
Детали
Сообщается, что объединения и соединения военно-морского флота россии приступили к проведению плановых учений в операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии.
К участию в мероприятиях боевой подготовки привлекается около 300 надводных кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, до 50 летательных аппаратов, более 200 единиц военной и специальной техники, свыше 20000 военнослужащих и лиц из числа гражданского персонала частей и соединений
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Отмечается, что в течение нескольких дней экипажи кораблей, частей морской авиации и береговых войск трех флотов и Каспийской флотилии выполнят свыше 300 боевых упражнений с практическим применением оружия. В том числе – зенитные ракетные стрельбы, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным учебным целям, боевые упражнения по постановке пассивных помех для вывода сил из-под удара условного "противника", а также по применению противолодочного вооружения надводных кораблей и морской авиации военно-морского флота.
Дополнение
Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщал, что Военно-морские силы Украины достигли значительного успеха в противодействии российскому агрессору в Черном море. Общее количество уничтоженных вражеских кораблей достигло 28 единиц.
Плетенчук также сообщал, что черноморский флот рф не был готов к тому, что могут наносить огневое поражение по их основному пункту базирования и к долговременной войне.