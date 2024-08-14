Влияние Зимы: следователи должны проверить все действия главного юриста Нацбанка.

Следователи должны проверить, заставлял ли директор юридического департамента Национального банка Александр Зима Фонд гарантирования вкладов физических лиц отозвать иски, поданные против НБУ другими банками, кроме "Конкорда". Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал правозащитник Эдуард Багиров.

Контекст

ГБР ранее подтвердило, что расследует уголовное производство против Зимы. Оно касается письма Национального банка Украины в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Александра Зимы, которым он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком "Конкорд" против НБУ. В документе говорилось о четырех исках банка к НБУ, в которых "Конкорд" требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Эти иски были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию.

Позже Шевченковский районный суд Киева признал потерпевшей соучредительницу банка "Конкорд" Юлию Соседку в этом уголовном производстве. Ведь, по словам совладелицы "Конкорда" Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд.

Следствие должно исследовать другие его (Зимы - ред.) решения по банкам, которые ликвидировались или ликвидируются, на предмет того, заставлял ли он отзывать иски, поданные против НБУ. Это устоявшаяся практика следствия - подчеркнул Багиров.

Юрист пояснил: когда правоохранители открывают уголовное производство, то задача следователя - в том числе выяснить, были ли другие нарушения со стороны должностного лица, которое когда-то принимало не совсем законные решения.

По словам правозащитника, когда юридическое лицо - коммерческий банк подает иск в суд о признании незаконными действия или решения регулятора рынка Национального банка Украины, такое решение обязательно должно быть рассмотрено. Такая норма должна быть прописана на законодательном уровне, убежден Багиров.

"То есть, на будущее, если банк подает предложения и, после решения правления НБУ, передается в оперативное управление ФГВФЛ - то надо отнять право у Фонда идти в суд о прекращении рассмотрения исковых заявлений (банка - ред.). Надо законодательные изменения, чтобы лишить ФГВФЛ права отзывать исковые заявления, ведь только в судебном разбирательстве можно выявить все вопросы законности действий истца и ответчика", - подчеркнул Багиров.

По мнению правозащитника, поступок Зимы, который дал поручение Фонду гарантирования вкладов отозвать иски против Нацбанка, имеют характер уголовного преступления.

"Когда юрист, который должен действовать в интересах НБУ, самовольно подает (рекомендацию - ред.) почти подчиненной структуре - ФГВФЛ, чтобы они отозвали исковое заявление - это означает, что в данном случае, с моей точки зрения, юрист превысил свои служебные полномочия, или неподобающе выполнил свои служебные обязанности. Если следствие - ГБР - будет объективным, то через некоторое время это должностное лицо понесет наказание", - отметил Багиров.

Правозащитник напомнил, что за каждым коммерческим банком стоят интересы десятки тысяч человек, и не нормально, когда имеют место такие случаи, как с делом Зимы. Потому что из-за подобных действий страдают обычные люди - клиенты банков.

Добавим

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка наносит серьезный удар по репутации регулятора. По словам экспертов, эта ситуация может вызвать, в том числе у международных партнеров, сомнения относительно прозрачности и беспристрастности процессов в центральном банке, а также относительно способности учреждения эффективно выполнять свои функции. Международные партнеры и финансовые организации, которые сотрудничают с Украиной, могут поставить под вопрос целесообразность дальнейшего сотрудничества и предоставления финансовой поддержки.

Эксперты отмечают: важно, чтобы Нацбанк оперативно отреагировал на ситуацию, обеспечил прозрачность расследования и принял меры для сохранения доверия к своим решениям и своей деятельности в целом. Этому, по их мнению, будет способствовать увольнение Зимы, или же как минимум его отстранение от исполнения обязанностей.