Взрывы на арсенале под Ичней: производство переквалифицировали на диверсию

"Уголовное производство переквалифицировано на ст. 113 Уголовного кодекса Украины", – отметили в Главной военной прокуратуре.

Напомним, по фактам взрывов военной прокуратурой Центрального региона Украины начато уголовное производство по ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины, то есть "небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия".

Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория – 402 га.

Из района ЧП эвакуировали более 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.