Взрывы на арсенале под Ичней: производство переквалифицировали на диверсию
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Уголовное производство по факту взрывов на 6-м арсенале Минобороны в Черниговской области, начатое по признакам халатности, переквалифицировали как диверсию. Об этом УНН сообщили в Главной военной прокуратуре Украины.
"Уголовное производство переквалифицировано на ст. 113 Уголовного кодекса Украины", – отметили в Главной военной прокуратуре.
Напомним, по фактам взрывов военной прокуратурой Центрального региона Украины начато уголовное производство по ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины, то есть "небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия".
Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория – 402 га.
Из района ЧП эвакуировали более 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.