Выборы в США: Миннесота утвердила победу Байдена

"Избирательный совет штата Миннесота единогласно подтвердил результаты выборов, и подсчеты показывают, что Байден опередил президента Трампа более чем на 7 баллов. Процесс сертификации был обычным делом, но он подвергся тщательной проверке, поскольку Трамп оспаривает результаты выборов по всей стране", - пишет издание.

Отмечается, что Миннесота не поддалась лавине судебных исков, которые были поданы в таких штатах, как Мичиган и Джорджия, хотя в последний момент жалоба была подана группой депутатов-республиканцев, кандидатов и избирателей, которые заявили, что сертификацию следует приостановить на основании необоснованности.

Добавляется, что сертификат официально предоставляет Байдену 10 голосов коллегии выборщиков из Миннесоты, которые, как хвастался лагерь Трампа перед выборами, были доступны для того, чтобы завладеть ими, учитывая то, что в 2016 году президент почти не упустил их.

В этом году в Миннесоте было почти 3,3 миллиона избирателей, из которых более 1,9 миллиона проголосовали по открепительным удостоверениям. Эта цифра ознаменовала самую высокую явку избирателей в Миннесоте за более чем 50 лет.

"Трамп уже получил ряд неудач в своей попытке отменить результаты выборов после того, как колеблющиеся штаты, такие как Пенсильвания и Мичиган, утвердили их результаты, а пересчет голосов в Джорджии показал, что Байден сохраняет свое лидерство. Однако он отказался уступить, цепляясь за заявления о мошенничестве на выборах, доказательства которого он не представил", - пишет издание.

Так, Байден, тем временем, уже назвал несколько кандидатов в своей администрации, в том числе государственного секретаря и посла при Организации Объединенных Наций. Так, Байден планирует назначить Энтони Блинкена госсекретарем, Алехандро Майоркаса - министром национальной безопасности, Аврил Хейнс - директором Национальной разведки, Линду Томас-Гринфилд - послом США в ООН, Джейка Салливана - советником по национальной безопасности и Джона Керри - специальным посланником президента по вопросам климата.

Напомним, государственный департамент США начал переходный процесс по передаче власти демократу Джозефу Байдену, за которым эксперты признали победу на президентских выборах в США. Ранее это сделал и Пентагон.

Управление общих служб США 23 ноября позволило допустить переходную команду Джо Байдена встретиться с государственными лицами правления страны. Таким образом, в США начался процесс передачи власти Байдену.

Как ранее сообщалось в УНН, выборы президента США состоялись 3 ноября. Официально победитель еще не объявлен, но ведущие американские СМИ уже отдали победу Байдену, который набирает необходимые 270 голосов выборщиков. Сам демократ также заявил о своей победе. В то же время действующий президент США Дональд Трамп отказался признать поражение и решил обжаловать результаты подсчета голосов в суде.