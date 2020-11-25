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Вибори в США: Міннесота затвердила перемогу Байдена

Вибори в США: Міннесота затвердила перемогу Байдена

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Влада американського штату Міннесота напередодні затвердила демократа Джозефа Байдена як переможця на виборах президента США в штаті. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Hill.

“Виборча рада штату Міннесота одноголосно підтвердила результати виборів, і підрахунки показують, що Байден випередив президента Трампа більш ніж на 7 балів. Процес сертифікації був звичайною справою, але він піддався ретельній перевірці, оскільки Трамп оскаржує результати виборів по всій країні”, - пише видання.

Відзначається, що Міннесота не піддалася лавині судових позовів, які були подані в таких штатах, як Мічиган і Джорджія, хоча в останній момент скарга була подана групою депутатів-республіканців, кандидатів і виборців, які заявили, що сертифікацію слід призупинити на підставі необгрунтованості.

Додається, що сертифікат офіційно надає Байдену 10 голосів колегії вибірників з Міннесоти, які, як хвалився табір Трампа перед виборами, були доступні для того, аби заволодіти ними, з огляду на те, що в 2016 році президент майже не упустив їх.

Цього року в Міннесоті було майже 3,3 мільйона виборців, з яких понад 1,9 мільйона проголосували за відкріпними посвідченнями. Ця цифра ознаменувала найвищу явку виборців в Міннесоті за більш ніж 50 років.

“Трамп уже зазнав низку невдач у своїй спробі скасувати результати виборів після того, як штати, що вагаються, такі як Пенсільванія і Мічиган, затвердили їх результати, а перерахунок голосів в Джорджії показав, що Байден зберігає своє лідерство. Однак він відмовився поступитися, чіпляючись за заяви про шахрайство на виборах, докази яких він не представив”, - пише видання.

Так, Байден, тим часом, вже назвав кілька кандидатів до своєї адміністрації, у тому числі державного секретаря і посла при Організації Об’єднаних Націй. Так, Байден планує призначити Ентоні Блінкена держсекретарем, Алехандро Майоркаса - міністром національної безпеки, Авріл Хейнс - директором Національної розвідки, Лінду Томас-Грінфілд - послом США в ООН, Джейка Саллівана - радником з національної безпеки і Джона Керрі - спеціальним посланником президента з питань клімату.

Нагадаємо, державний департамент США почав перехідний процес щодо передачі влади демократу Джозефу Байдену, за яким експерти визнали перемогу на президентських виборах в США. Раніше це зробив і Пентагон.

Управління загальних служб США 23 листопада дозволило допустити перехідну команду Джо Байдена зустрітися з державними особами правління країни. Таким чином, у США розпочався процес передачі влади Байдену.

Як раніше повідомлялося в УНН, вибори президента США відбулися 3 листопада. Офіційно переможець ще не оголошений, але провідні американські ЗМІ вже віддали перемогу Байдену, який набирає необхідні 270 голосів вибірників. Сам демократ також заявив про свою перемогу. У той же час чинний президент США Дональд Трамп відмовився визнати поразку і вирішив оскаржити результати підрахунку голосів в суді. 

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