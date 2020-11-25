Госдепартамент США начал процесс передачи власти Байдену
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Государственный департамент США начал переходный процесс по передаче власти демократу Джозефу Байдену, за которым эксперты признали победу на президентских выборах в США. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Так, Помпео во вторник заявил, что Госдеп начал переходный процесс после того, как Управление общих служб США (GSA), федеральное агентство, которое должно утвердить смену президента, в понедельник сообщило избранному президенту Джозефу Байдену, что он может официально начать этот процесс.
"Сегодня мы начали процесс, чтобы узнать, каким было решение GSA, и сделаем все, что требуется по закону. Мы сделаем все возможное", - сказал Помпео в интервью Fox News.
Ранее Минобороны США заявило, что готово в соответствии с соглашением между Белым домом и командой Джозефа Байдена, которого эксперты назвали победителем на президентских выборах в США, а также законом о смене президента начать сотрудничество с передачи власти.
Напомним, Управление общих служб США позволило допустить переходную команду Джо Байдена встретиться с государственными лицами правления страны. Таким образом, в США начался процесс передачи власти Байдену.
Выборы президента США состоялись 3 ноября. Официально победитель еще не объявлен, но ведущие американские СМИ уже отдали победу Байдену, который набирает необходимые 270 голосов выборщиков. Сам демократ также заявил о своей победе. В то же время действующий президент США Дональд Трамп отказался признать поражение и решил обжаловать результаты подсчета голосов в суде.