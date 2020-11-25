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Держдепартамент США почав процес передачі влади Байдену

Держдепартамент США почав процес передачі влади Байдену

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Державний департамент США розпочав перехідний процес щодо передачі влади демократу Джозефу Байдену, за яким експерти визнали перемогу на президентських виборах у США. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Так, Помпео у вівторок заявив, що Держдеп почав перехідний процес після того, як Управління загальних служб США (GSA), федеральне агентство, яке має затвердити зміну президента, в понеділок повідомило обраному президенту Джозефу Байдену, що він може офіційно почати цей процес.

"Сьогодні ми почали процес, щоб дізнатися, яким було рішення GSA, і зробимо все, що потрібно за законом. Ми зробимо все можливе", - сказав Помпео в інтерв'ю Fox News.

Раніше Міноборони США заявило, що готове відповідно до угоди між Білим домом і командою Джозефа Байдена, якого експерти назвали переможцем на президентських виборах у США, а також законом про зміну президента почати співпрацю з передачі влади.

Нагадаємо, Управління загальних служб США дозволило допустити перехідну команду Джо Байдена зустрітися з державними особами правління країни. Таким чином, у США розпочався процес передачі влади Байдену.

Вибори президента Сполучених Штатів відбулися 3 листопада. Офіційно переможець ще не оголошений, але провідні американські ЗМІ вже віддали перемогу Байдену, який набирає необхідні 270 голосів вибірників. Сам демократ також заявив про свою перемогу. У той же час чинний президент США Дональд Трамп відмовився визнати поразку і вирішив оскаржити результати підрахунку голосів в суді.

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