Британия выделяет более 44 миллионов долларов для помощи Украине и вводит новые санкции против рф

ukenru
Эксклюзив
Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских общинах
13:33 • 1450 просмотра

Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских общинах

Эксклюзив
В оккупированном Крыму увеличивается сопротивление - и.о. постпреда президента
13:15 • 8487 просмотра

В оккупированном Крыму увеличивается сопротивление - и.о. постпреда президента

Эксклюзив
С начала полномасштабной войны в КНИИСЭ провели 30 тыс. судебных экспертиз, которые в большинстве касались последствий российской агрессии
12:06 • 35537 просмотра

С начала полномасштабной войны в КНИИСЭ провели 30 тыс. судебных экспертиз, которые в большинстве касались последствий российской агрессии

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей
 • 110978 просмотра

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей

Эксклюзив
Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц
 • 153797 просмотра

Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц

Эксклюзив
Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт
 • 157358 просмотра

Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт

Эксклюзив
Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря
 • 159405 просмотра

Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря

Эксклюзив
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
 • 169797 просмотра

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье
 • 133798 просмотра

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье

Эксклюзив
Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом
 • 163813 просмотра

Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Черном и Азовском морях вражеские корабли не наблюдаются

В Черном и Азовском морях вражеские корабли не наблюдаются

 • 102533 просмотра
Трамп предположил, что может отменить разрешение Байдена на удары Украины по рф американским оружием

Трамп предположил, что может отменить разрешение Байдена на удары Украины по рф американским оружием

 • 24405 просмотра
Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года опубликовали фото дочери Лилибет: поклонники поражены ее длинными волосами

Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года опубликовали фото дочери Лилибет: поклонники поражены ее длинными волосами

 • 102186 просмотра
Новый рождественский фильм с Джонсоном и Эвансом бьет рекорды на Prime Video после скромного кинопроката

Новый рождественский фильм с Джонсоном и Эвансом бьет рекорды на Prime Video после скромного кинопроката

07:55 • 101151 просмотра
Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

11:37 • 58937 просмотра
публикации
АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

13:00 • 15248 просмотра
Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

11:37 • 58937 просмотра
Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

 • 145651 просмотра
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
Эксклюзив

 • 169798 просмотра
Креативный ход украинского правительства

Креативный ход украинского правительства

 • 165698 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Новый рождественский фильм с Джонсоном и Эвансом бьет рекорды на Prime Video после скромного кинопроката

Новый рождественский фильм с Джонсоном и Эвансом бьет рекорды на Prime Video после скромного кинопроката

07:55 • 101151 просмотра
Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года опубликовали фото дочери Лилибет: поклонники поражены ее длинными волосами

Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года опубликовали фото дочери Лилибет: поклонники поражены ее длинными волосами

 • 102186 просмотра
Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

 • 98368 просмотра
Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

 • 106842 просмотра
Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

 • 101834 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Британия выделяет более 44 миллионов долларов для помощи Украине и вводит новые санкции против рф

Британия выделяет более 44 миллионов долларов для помощи Украине и вводит новые санкции против рф

Киев  •  УНН

 • 806 просмотра

Read in English

Великобритания предоставляет 35 млн фунтов на восстановление энергосистемы и гуманитарную помощь Украине. Также введены санкции против 20 судов и двух компаний РФ, участвующих в теневых перевозках нефти.

Великобритания выделяет Украине 35 миллионов фунтов стерлингов (более 44 миллионов долларов) в качестве чрезвычайной помощи. Также Британия внесла в санкционный список 20 судов и две компании из россии. Об этом сообщает правительство Британии, передает УНН

Детали

Как сообщается, Великобритания предоставляет 35 миллионов фунтов стерлингов, чтобы помочь Украине восстановить энергосистему и поддержать наиболее уязвимые слои населения в третью зиму войны.

20 миллионов фунтов стерлингов пойдут на поддержку ремонтных работ в энергосистеме Украины, обеспечении дополнительных генерирующих мощностей и критической защиты энергетической инфраструктуры. В частности профинансируется проект по выработке дополнительных 20 МВт электроэнергии, что позволит обеспечить энергией до 20 000 домов.

Еще 15 миллионов фунтов стерлингов пойдут на оказание жизненно необходимой гуманитарной помощи наиболее нуждающимся в условиях резкого понижения температуры в Украине. Из них 5 миллионов фунтов стерлингов будут направлены в ЮНИСЕФ для обеспечения предметов первой необходимости. Еще 10 миллионов будут выделены через УВКБ ООН для обеспечения более 21 000 семей комплектами быстрого утепления, ремонта жилья и дополнительных денежных выплат на зиму, а также генераторами и поддержкой в утеплении жилья для ВПО.

Италия утвердила новый пакет военной помощи Украине - СМИ16 дек. 2024, 14:24 • 18069 просмотров

Также страна вводит новые санкции против российского энергетического сектора. Сегодняшние санкции направлены против 20 судов теневого флота, перевозивших незаконную российскую нефть, включая Ocean Faye, Andaman Skies и Mianzimu, которые в 2024 году перевезли более четырех миллионов баррелей российской нефти каждое.

Под санкции попали и ключевые компании, обеспечивающие торговлю путинской нефтью - 2Rivers DMCC и 2Rivers PTE LTD

Эти новые меры еще больше опустошат военный сундук Путина, сократив доходы от продажи нефти, в которых он так нуждается для разжигания своей незаконной войны, и поставят в известность тех, кто обеспечивает экспорт российской нефти.

- говорится в заявлении правительства Британии.

В общем, Великобритания уже ввела санкции против более чем 100 судов, перевозящих российские энергоносители, включая 93 нефтяных танкера.

Теперь Дания, Швеция, Польша, Финляндия и Эстония, а также Великобритания договорились о совместной работе по проверке подозрительных теневых судов на Балтийском побережье, чтобы заставить теневые корабли и тех, кто им содействует, ответить за риски, которые они представляют, и за поддержку, которую они оказывают военной машине россии.

ЕС впервые ввел санкции против 19 человек за гибридные угрозы со стороны рф16 дек. 2024, 14:53 • 15485 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ЭкономикаполитикаНовости Мира
yunisefЮНИСЕФ
finlyandiyaФинляндия
daniyaДания
shvetsiyaШвеция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
estoniyaЭстония
ukrainaУкраина
polshaПольша