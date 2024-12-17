Британия выделяет более 44 миллионов долларов для помощи Украине и вводит новые санкции против рф

Великобритания выделяет Украине 35 миллионов фунтов стерлингов (более 44 миллионов долларов) в качестве чрезвычайной помощи. Также Британия внесла в санкционный список 20 судов и две компании из россии. Об этом сообщает правительство Британии, передает УНН.

Детали

Как сообщается, Великобритания предоставляет 35 миллионов фунтов стерлингов, чтобы помочь Украине восстановить энергосистему и поддержать наиболее уязвимые слои населения в третью зиму войны.

20 миллионов фунтов стерлингов пойдут на поддержку ремонтных работ в энергосистеме Украины, обеспечении дополнительных генерирующих мощностей и критической защиты энергетической инфраструктуры. В частности профинансируется проект по выработке дополнительных 20 МВт электроэнергии, что позволит обеспечить энергией до 20 000 домов.

Еще 15 миллионов фунтов стерлингов пойдут на оказание жизненно необходимой гуманитарной помощи наиболее нуждающимся в условиях резкого понижения температуры в Украине. Из них 5 миллионов фунтов стерлингов будут направлены в ЮНИСЕФ для обеспечения предметов первой необходимости. Еще 10 миллионов будут выделены через УВКБ ООН для обеспечения более 21 000 семей комплектами быстрого утепления, ремонта жилья и дополнительных денежных выплат на зиму, а также генераторами и поддержкой в утеплении жилья для ВПО.

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Также страна вводит новые санкции против российского энергетического сектора. Сегодняшние санкции направлены против 20 судов теневого флота, перевозивших незаконную российскую нефть, включая Ocean Faye, Andaman Skies и Mianzimu, которые в 2024 году перевезли более четырех миллионов баррелей российской нефти каждое.

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Эти новые меры еще больше опустошат военный сундук Путина, сократив доходы от продажи нефти, в которых он так нуждается для разжигания своей незаконной войны, и поставят в известность тех, кто обеспечивает экспорт российской нефти. - говорится в заявлении правительства Британии.

В общем, Великобритания уже ввела санкции против более чем 100 судов, перевозящих российские энергоносители, включая 93 нефтяных танкера.

Теперь Дания, Швеция, Польша, Финляндия и Эстония, а также Великобритания договорились о совместной работе по проверке подозрительных теневых судов на Балтийском побережье, чтобы заставить теневые корабли и тех, кто им содействует, ответить за риски, которые они представляют, и за поддержку, которую они оказывают военной машине россии.

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