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Отказ от перевода часов: сомнолог рассказала, как скажется на украинцах жизнь по "зимнему времени"
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Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница
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Арена-тест, 3D-сканирование объектов - Рувин об экспертизах, благодаря которым удалось установить, что рф причастна к сбиванию малазийского Boeing
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Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине
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Вместо важных вещей мы будем тратить средства на изменение документации - депутат Броварского горсовета о последствиях возможного переименования
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Призываем всех помогать уличным животным в такую жару, и оставлять для них воду в доступных местах - UАnimals
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Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей
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В Украине наблюдается тенденция к снижению процентных ставок по депозитам - экономический эксперт
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Просто и дешево: в КНИИСЭ показали модуль, с помощью которого россияне сбрасывают свои бомбы на Украину (видео)
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