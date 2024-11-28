ВАКС продлил арест руководительнице Хмельницкой МСЭК Татьяне Крупе, но уменьшил залог на 20 млн

Высший антикоррупционный суд продлил арест экс руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяне Крупе до 26 января 2025 и уменьшил размер залога. Об этом стало известно из трансляции судебного заседания, передает корреспондент УНН.

ВАКС продлил меру пресечения Татьяне Крупе до 26 января 2025 года, уменьшив размер залога с 300 до 280 миллионов гривен. Защита настаивала, что такая сумма является рекордной и избыточной.

Также были продлены сроки досудебного расследования дела до апреля 2025 года. Прокуроры пояснили, что необходимо завершить ряд процессуальных действий, включая анализ документов, изъятых во время обысков, проведение экспертиз и допросов.

Кроме того, планируется подача международных запросов, ведь за рубежом выявлены банковские счета и значительные средства.

Напомним

Должностное лицо МСЭК Татьяну Крупу и ее сына - руководителя облуправления ПФУ в Хмельницкой области разоблачено на незаконном обогащении на миллионы долларов.

Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в различных валютах.

5 октября правоохранители задержали и сообщили о подозрении в незаконном обогащении руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы.

7 октября Печерский суд Киева избрал меру пресечения для главы областной МСЭК. Она взята под стражу с возможностью внесения залога в размере 500 миллионов гривен.

Позже 21 ноября, в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда приняли решение оставить Татьяну Крупу под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 миллионов гривен.