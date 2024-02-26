ВАКС назначил залог в почти 4 миллиона гривен для руководительницы аппарата Харьковской ОГА

Эксклюзив
В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
  •  9766 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
  •  75388 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Эксклюзив
Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
  •  105840 просмотра

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

Эксклюзив
На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
  •  115059 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

Эксклюзив
ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
  •  114672 просмотра

ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

Эксклюзив
Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
  •  115499 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

Эксклюзив
Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
  •  140772 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский
  •  152231 просмотра

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк
  •  139208 просмотра

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес
  •  133913 просмотра

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
ВАКС назначил залог в почти 4 миллиона гривен для руководительницы аппарата Харьковской ОГА

ВАКС назначил залог в почти 4 миллиона гривен для руководительницы аппарата Харьковской ОГА

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 13:33  •  10704 просмотра

Read in English

Высший антикоррупционный суд определил залог в размере 3 633 600 гривен для руководительницы аппарата Харьковской ОГА, подозреваемой в растрате более 15 миллионов гривен при закупке продуктов питания для гуманитарной помощи.

Высший антикоррупционный суд назначил залог в размере 3 633 600 гривен для руководительницы Харьковской ОГА, которую подозревают в хищении бюджета при закупке пищевых продуктов для гуманитарных нужд. Об этом сообщает пресс-служба САП, пишет УНН.

Детали 

В ведомстве рассказали, что следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения руководительнице аппарата Харьковской ОВА, которую совместно еще с тремя лицами разоблачили на завладении средств на более 15 млн грн, путем злоупотребления, при закупке Харьковской ОВА пищевых продуктов для гуманитарных нужд.

Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к подозреваемой меру пресечения в виде залога в размере 3 633 600 грн. Также на лицо возложены соответствующие процессуальные обязанности

- резюмировали в САП. 

Руководительнице аппарата Харьковской ОГА объявили о подозрении в хищении 15 млн гривен при закупке гуманитарки13 февраля 2024, 16:27 • 20828 просмотров

Дополнение

Отмечается, что по делу проходят четверо подозреваемых. Среди причастных к хищению средств при закупке Харьковской ОГА пищевых продуктов для гуманитарных нужд, в частности:

- руководитель аппарата Харьковской ОГА;

- директор частного общества и ее заместитель;

- директор регионального управления частного общества. 

Согласно заявлению САП действия всех лиц квалифицированы по:

  • ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
  • ч. 4 ст. 358 (Использование заведомо поддельного документа);
  • ч. 1 ст. 366 УК Украины (подделка официальных документов).

Напомним

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего исполняющего обязанности руководителя одного из коммунальных предприятий Голосеевского района, который нанес ущерб на более 766 тыс. гривен при реконструкции гимназии в Голосеевском районе.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Криминал и ЧП
ВАКС призначив заставу у майже 4 мільйони гривень для керівниці апарату Харківської ОВА
HACC sets bail in amount of almost UAH 4 million for Kharkiv Regional Administrative Court chief of staff
Новости по теме

ВАКС назначил залог в почти 4 миллиона гривен для руководительницы аппарата Харьковской ОГА

Высший антикоррупционный суд определил залог в размере 3 633 600 гривен для руководительницы аппарата Харьковской ОГА, подозреваемой в растрате более 15 миллионов гривен при закупке продуктов питания для гуманитарной помощи.

Криминал и ЧП •   •  10704 просмотра
ВАКС назначил залог в почти 4 миллиона гривен для руководительницы аппарата Харьковской ОГА

Власти работаем над открытием одного из аэропортов - Ермак

Украинские власти работают над тем, чтобы открыть в стране один из аэропортов.

Война •   •  15959 просмотра
Власти работаем над открытием одного из аэропортов - Ермак

Детей, потерявших родителей во время войны, обследовали в Макарове квалифицированные врачи "Охматдета"

26 квалифицированных врачей из "Охматдета" осмотрели более 100 детей в Макарове, которые потеряли родителей во время войны.

Общество •   •  17751 просмотра
Детей, потерявших родителей во время войны, обследовали в Макарове квалифицированные врачи "Охматдета"

россияне хотят разжечь межэтнический конфликт между украинцами и венграми - Центр противодействия дезинформации

российские пропагандисты пытались разжечь конфликт между украинцами и венграми, присылая сообщения с угрозами украинским венграм, якобы от имени украинских националистов.

Общество •   •  18694 просмотра
россияне хотят разжечь межэтнический конфликт между украинцами и венграми - Центр противодействия дезинформации

Армения и Азербайджан на этой неделе обсудят детали мирного договора

Делегации Азербайджана и Армении встретятся в ближайшие дни, чтобы продолжить обсуждение мирного договора между двумя странами.

Новости Мира •   •  12080 просмотра
Армения и Азербайджан на этой неделе обсудят детали мирного договора

Зеленский и премьер Болгарии договорились о развитии логистики и инфраструктуры

Зеленский и премьер-министр Болгарии Николай Денков договорились активизировать развитие логистики и инфраструктуры во время встречи в Киеве 26 февраля.

Экономика •   •  15667 просмотра
Зеленский и премьер Болгарии договорились о развитии логистики и инфраструктуры

В Минэкономики обозначили шаги, которые нужно осуществить для усовершенствования системы бронирования

После инвентаризации ресурсов Украины и определения того, сколько еще людей необходимо мобилизовать, Украина решит, как усовершенствовать свою систему бронирования.

Война •   •  19727 просмотра
В Минэкономики обозначили шаги, которые нужно осуществить для усовершенствования системы бронирования

На саммите в Париже обсудят формы поддержки Украины и безопасность в Европе - Дуда

Президент Дуда обсудит в Париже пути усиления поддержки Украины и безопасности в Европе в ответ на российскую агрессию.

Война •   •  19430 просмотра
На саммите в Париже обсудят формы поддержки Украины и безопасность в Европе - Дуда

Генеральный секретарь ООН признал, что Совбез нужно реформировать

Генеральный секретарь ООН заявил, что недавние войны подорвали доверие к Совету Безопасности ООН и он нуждается в серьезном реформировании из-за своей неспособности действовать в важных вопросах мира.

Политика •   •  14299 просмотра
Генеральный секретарь ООН признал, что Совбез нужно реформировать

"Сейчас надо делать все для разрешения ситуации": Брюсселю и Варшаве передали предложения для урегулирования на границе - Зеленский

Президент Украины Зеленский заявил, что его правительство подало предложения в Европейскую комиссию и Польшу по решению проблем на украинско-польской границе, где польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков.

Экономика •   •  16716 просмотра
"Сейчас надо делать все для разрешения ситуации": Брюсселю и Варшаве передали предложения для урегулирования на границе - Зеленский