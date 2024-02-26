ВАКС назначил залог в почти 4 миллиона гривен для руководительницы аппарата Харьковской ОГА
Киев • УНН
Высший антикоррупционный суд определил залог в размере 3 633 600 гривен для руководительницы аппарата Харьковской ОГА, подозреваемой в растрате более 15 миллионов гривен при закупке продуктов питания для гуманитарной помощи.
Высший антикоррупционный суд назначил залог в размере 3 633 600 гривен для руководительницы Харьковской ОГА, которую подозревают в хищении бюджета при закупке пищевых продуктов для гуманитарных нужд. Об этом сообщает пресс-служба САП, пишет УНН.
Детали
В ведомстве рассказали, что следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения руководительнице аппарата Харьковской ОВА, которую совместно еще с тремя лицами разоблачили на завладении средств на более 15 млн грн, путем злоупотребления, при закупке Харьковской ОВА пищевых продуктов для гуманитарных нужд.
Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к подозреваемой меру пресечения в виде залога в размере 3 633 600 грн. Также на лицо возложены соответствующие процессуальные обязанности
Руководительнице аппарата Харьковской ОГА объявили о подозрении в хищении 15 млн гривен при закупке гуманитарки13 февраля 2024, 16:27 • 20828 просмотров
Дополнение
Отмечается, что по делу проходят четверо подозреваемых. Среди причастных к хищению средств при закупке Харьковской ОГА пищевых продуктов для гуманитарных нужд, в частности:
- руководитель аппарата Харьковской ОГА;
- директор частного общества и ее заместитель;
- директор регионального управления частного общества.
Согласно заявлению САП действия всех лиц квалифицированы по:
- ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
- ч. 4 ст. 358 (Использование заведомо поддельного документа);
- ч. 1 ст. 366 УК Украины (подделка официальных документов).
Напомним
Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего исполняющего обязанности руководителя одного из коммунальных предприятий Голосеевского района, который нанес ущерб на более 766 тыс. гривен при реконструкции гимназии в Голосеевском районе.
ВАКС назначил залог в почти 4 миллиона гривен для руководительницы аппарата Харьковской ОГА
Высший антикоррупционный суд определил залог в размере 3 633 600 гривен для руководительницы аппарата Харьковской ОГА, подозреваемой в растрате более 15 миллионов гривен при закупке продуктов питания для гуманитарной помощи.
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