ВАКС призначив заставу у майже 4 мільйони гривень для керівниці апарату Харківської ОВА
Київ • УНН
Вищий антикорупційний суд визначив заставу у розмірі 3 633 600 гривень для керівниці апарату Харківської ОВА, підозрюваної у розтраті понад 15 мільйонів гривень під час закупівлі продуктів харчування для гуманітарної допомоги.
Вищий антикорупційний суд призначив заставу у розмірі 3 633 600 гривень для керівниці Харківської ОВА, яку підозрюють у розкраданні бюджету при закупівлі харчових продуктів для гуманітарних потреб. Про це повідомляє пресслужба САП, пише УНН.
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У відомстві розповіли, що слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід керівниці апарату Харківської ОВА, яку спільно ще з трьома особами викрили на заволодінні коштів на понад 15 млн грн, шляхом зловживання, під час закупівлі Харківською ОВА харчових продуктів для гуманітарних потреб.
Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3 633 600 грн. Також на особу покладено відповідні процесуальні обов’язки
Керівниці апарату Харківської ОВА оголосили про підозру у розкраданні 15 млн гривень при закупівлі гуманітарки13.02.24, 18:27 • 22968 переглядiв
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Зазначається, що у справі проходять четверо підозрюваних. Серед причетних до розкрадання коштів під час закупівлі Харківською ОВА харчових продуктів для гуманітарних потреб, зокрема:
- керівниця апарату Харківської ОВА;
- директорка приватного товариства та її заступник;
- директор регіонального управління приватного товариства.
Згідно із заявою САП дії усіх осіб кваліфіковані за:
- ч. 5 ст. 191( Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
- ч. 4 ст. 358 (Використання завідомо підробленого документа);
- ч. 1 ст. 366 КК України (підроблення офіційних документів).
Нагадаємо
Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишнього виконувача обов’язків керівника одного з комунальних підприємств Голосіївського району, який завдав збитків на понад 766 тис. гривень при реконструкції гімназії у Голосіївському районі.