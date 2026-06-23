В Запорожской области образована новая военная администрация

$44.910.0051.410.05
ukenru
14:12 • 13660 просмотра
Оборонный союз: Европа строит новую модель безопасности и видит в ней Украину
Эксклюзив
12:51 • 24844 просмотра
Окончание войны наконец может стать реальностью, давление и сила работают - оценка политолога
Эксклюзив
23 июня, 12:21 • 27022 просмотра
Украинцы требуют аудита и перезагрузки БЭБ после коррупционных скандалов - опросVideo
23 июня, 09:04 • 22080 просмотра
Отводы, переносы и 45 операций вопреки запрету – чем запомнилось дело врачей Odrex
23 июня, 08:40 • 28035 просмотра
НБУ требует снять Смилянского с должности гендиректора Укрпочты
23 июня, 06:57 • 24463 просмотра
Всемирный банк одобрил новое финансирование для Украины на $3,39 млрд
Эксклюзив
22 июня, 18:02 • 36120 просмотра
Больше не "страна-бензоколонка" - рф начала импортировать топливо и летит в пропасть
Эксклюзив
22 июня, 15:48 • 92791 просмотра
Сезонные овощи и фрукты: что подешевело, а что подорожало в магазинах и на рынкахPhoto
22 июня, 14:01 • 55884 просмотра
Зеленский утвердил увеличение бюджета на оборону после кредита от ЕС
Эксклюзив
22 июня, 12:51 • 54209 просмотра
Продолжит ли Лондон поддерживать Украину после отставки Стармера - политолог объяснил, что происходит в Британии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+24°
1.8м/с
46%
749мм
Популярные новости
Как отличить фальшивые деньги от настоящих - основные признаки подделки23 июня, 09:28 • 26929 просмотра
Удары рф по Днепропетровщине 23 июня - 34 000 семей остались без света23 июня, 10:18 • 11915 просмотра
Суд окончательно конфисковал Audi Q7, которым пользуется мэр Самбора Гамар23 июня, 11:18 • 4384 просмотра
россияне создают условия для распространения сибирской язвы на оккупированной Херсонщине - ГУР23 июня, 11:50 • 6930 просмотра
Украина больше не может игнорировать действия режима лукашенко - МИД23 июня, 12:24 • 16242 просмотра
публикации
Оборонный союз: Европа строит новую модель безопасности и видит в ней Украину14:12 • 13667 просмотра
Окончание войны наконец может стать реальностью, давление и сила работают - оценка политолога
Эксклюзив
12:51 • 24858 просмотра
Украинцы требуют аудита и перезагрузки БЭБ после коррупционных скандалов - опросVideo
Эксклюзив
23 июня, 12:21 • 27031 просмотра
Как отличить фальшивые деньги от настоящих - основные признаки подделки23 июня, 09:28 • 26962 просмотра
Крым как военная база: почему Украина бьет по путям снабжения22 июня, 19:28 • 44171 просмотра
Актуальные люди
Юлия Свириденко
Ирина Терех
Денис Штилерман
Андрюс Кубилиус
Андрей Пышный
Актуальные места
Украина
Париж
Норвегия
Великобритания
Германия
Реклама
УНН Lite
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 50126 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 54096 просмотра
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto20 июня, 14:32 • 72127 просмотра
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию20 июня, 06:29 • 75264 просмотра
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 90978 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
ИРИС-Т
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление

В Запорожской области образована новая военная администрация

Киев • УНН

 • 1048 просмотра

Президент подписал указ о создании Воздвижевской сельской военной администрации в Пологовском районе. Начальником администрации назначен Валерий Денисенко.

В Запорожской области образована новая военная администрация

Президент Владимир Зеленский подписал указ об образовании в Запорожской области Воздвижевской сельской военной администрации и назначил главу. Соответствующий указ №503/2026 от 23 июня опубликован на сайте главы государства, пишет УНН.

Детали

Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" Президент постановил: "Образовать Воздвижевскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области".

Согласно документу, Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и Запорожская областная государственная администрация уполномочены осуществить, в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения", мероприятия, связанные с образованием военной администрации.

Распоряжением 70/2026-рп Президент назначил начальником Воздвижевской сельской военной администрации Валерия Денисенко.

Зеленский отказался отменять название "Героев УПА" для подразделения ВСУ несмотря на скандал с Навроцким21.06.26, 22:02 • 11398 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика