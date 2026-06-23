В Запорожской области образована новая военная администрация
Киев • УНН
Президент подписал указ о создании Воздвижевской сельской военной администрации в Пологовском районе. Начальником администрации назначен Валерий Денисенко.
Президент Владимир Зеленский подписал указ об образовании в Запорожской области Воздвижевской сельской военной администрации и назначил главу. Соответствующий указ №503/2026 от 23 июня опубликован на сайте главы государства, пишет УНН.
Детали
Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" Президент постановил: "Образовать Воздвижевскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области".
Согласно документу, Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и Запорожская областная государственная администрация уполномочены осуществить, в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения", мероприятия, связанные с образованием военной администрации.
Распоряжением 70/2026-рп Президент назначил начальником Воздвижевской сельской военной администрации Валерия Денисенко.
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