В Запорожье и Днепре прогремели взрывы: что известно

Украина обсудила с Турцией Формулу мира и ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с послом Турции, чтобы обсудить двустороннюю деятельность, Формулу мира президента Зеленского, подготовку к Глобальному саммиту мира и ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе.