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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Запорожье и Днепре прогремели взрывы: что известно

В Запорожье и Днепре прогремели взрывы: что известно

Киев  •  УНН

23 апреля 2024, 09:57  •  3320 просмотра

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Взрывы были слышны в некоторых районах Запорожья и Днепра. Воздушная тревога объявлена в 12 областях Украины.

В некоторых районах Запорожья и Днепре прогремели взрывы, пишет "Суспільне", передает УНН

Детали 

Как сообщается, звуки взрывов были слышны в некоторых районах Запорожья. 

Кроме того, в Днепре  были повторные взрывы. 

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении ракеты в сторону города.

Воздушная тревога объявлена в 12 областях Украины.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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