В Европе подорожал газ до максимума из-за конфликта между Ираном и Израилем

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
  •  114112 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
  •  128125 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  131633 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  121778 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  102376 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  203189 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  195555 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  195007 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189661 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  129244 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

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12 апреля 2024, 06:00  •  331116 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  367783 просмотра
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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  382657 просмотра

В Европе подорожал газ до максимума из-за конфликта между Ираном и Израилем

Европейские цены на природный газ продолжили расти из-за конфликта между Ираном и Израилем.

Новости Мира •   •  3582 просмотра
В Европе подорожал газ до максимума из-за конфликта между Ираном и Израилем

россия может передать Ирану новейшие истребители Су-35 и современные системы ПВО - The Washington Post

россия может предоставить Ирану новые истребители, в частности Су-35, и современные системы противовоздушной обороны, что усилит военные возможности Ирана против потенциальных противников, таких как Израиль и США.

Новости Мира •   •  3458 просмотра
россия может передать Ирану новейшие истребители Су-35 и современные системы ПВО - The Washington Post

Боррель "стучится в дверь" в поисках ПВО для Украины: "Дело продвигается медленно"

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призывает страны-члены предоставить Украине зенитные батареи, поскольку Киев нуждается в средствах противовоздушной обороны для отражения российского вторжения.

Война •   •  5095 просмотра
Боррель "стучится в дверь" в поисках ПВО для Украины: "Дело продвигается медленно"

На фронте погиб мэр Лебедина Александр Бакликов

На фронте погиб городской голова Лебедина Сумской области Александр Бакликов, который осенью 2022 года стал на защиту Украины.

Война •   •  7960 просмотра
На фронте погиб мэр Лебедина Александр Бакликов

Трамп, похоже, засыпал в зале суда - NYT

Бывший президент США Дональд Трамп, похоже, задремал в зале суда во время слушаний по его уголовному делу о выплате денег за молчание Сторми Дэниелс.

Новости Мира •   •  6896 просмотра
Трамп, похоже, засыпал в зале суда - NYT

В течение 10 лет рф не предоставляет никакой информации о гражданских украинцах, которых держит в плену - Лубинец

С начала российского вторжения в Украину в 2014 году россия незаконно удерживает украинских гражданских лиц без доказательств в течение 10 лет и не предоставляет никакой информации о них, нарушая международное гуманитарное право и Женевскую конвенцию.

Общество •   •  9301 просмотра
В течение 10 лет рф не предоставляет никакой информации о гражданских украинцах, которых держит в плену - Лубинец

Из-за перелива на границе с Казахстаном росийский орск может снова затопить

Из-за переполнения частного водохранилища на границе с Казахстаном российский город Орск вновь оказался под угрозой наводнения, - жителей призывают эвакуироваться в пункты временного размещения.

Новости Мира •   •  9153 просмотра
Из-за перелива на границе с Казахстаном росийский орск может снова затопить

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Депутат Винницкого областного совета от партии "Батькивщина" на третьем году полномасштабной агрессии россии против Украины открыто щеголяет наградами от церкви московского патриархата.

Общество •   •  57554 просмотра
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Си Цзиньпин: Китай поддерживает мирную конференцию, но признанную как Украиной, так и россией

Президент Китая Си Цзиньпин предложил провести международную мирную конференцию, признанную как Украиной, так и россией, для урегулирования конфликта, очертив при этом четыре принципа урегулирования.

Война •   •  13875 просмотра
Си Цзиньпин: Китай поддерживает мирную конференцию, но признанную как Украиной, так и россией

В оккупированном Крыму россияне все чаще сбивают собственную авиацию - "АТЕШ"

Из-за постоянных украинских воздушных атак российские подразделения ПВО все чаще в панике сбивают собственные самолеты. Партизаны выяснили, что командование приказало сбивать любую угрозу, несмотря на проблемы с системой обнаружения и распознавания целей "свой-чужой".

Война •   •  15393 просмотра
В оккупированном Крыму россияне все чаще сбивают собственную авиацию - "АТЕШ"