В Европе подорожал газ до максимума из-за конфликта между Ираном и Израилем

Европейские цены на природный газ продолжили расти после того, как высокопоставленные военные чиновники Израиля подтвердили, что их страна не имеет другого выбора, кроме как отреагировать на атаку иранских ракет и дронов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах выросли на 3% и достигли 32 евро за мегаватт-час.

Контракты выросли примерно на 18% с прошлого четверга, когда рынки начали учитывать большие геополитические риски, включая потенциальные сбои в результате ударов россии по украинской энергетической инфраструктуре.

Официальные лица Европы и США активизировали свои призывы к Израилю избежать эскалации конфликта, которая может спровоцировать более широкую войну. Более широкий конфликт в регионе рискует привести к росту мировых цен на энергоносители в то время, когда центральные банки все еще пытаются обуздать инфляцию.

В то время, как Европа завершила исключительно мягкую зиму с высокими запасами газа, трейдеры постоянно отслеживают признаки перебоев в поставках. В настоящее время регион не получает большого количества газа с Ближнего Востока, но его зависимость от мировых рынков выросла после того, как в 2022 году он лишился большей части трубопроводных потоков из России.

Между тем поставки от ведущего поставщика Норвегии остаются на низком уровне из-за незапланированного технического обслуживания на некоторых объектах страны, которое началось в минувшие выходные.

Напомним

Цены на алюминий на Лондонской бирже металлов взлетели до рекордно высокого уровня после того, как США и Великобритания ввели новые санкции против российских поставок алюминия, никеля и меди.