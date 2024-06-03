В ЕСПЧ 12 июня состоятся слушания по делу "Украина и Нидерланды против россии"

12 июня состоится заседание Большой Палаты Европейского суда по правам человека по делу "Украина и Нидерланды против россии". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-релиз Совета Европы.

12 июня 2024 года Европейский суд по правам человека проведет заседание Большой палаты по делу "Украина и Нидерланды против россии" (жалобы №№ 8019/16, 43800/14, 28525/20 и 11055/22) - говорится в заявлении.

Дело касается жалоб на военные действия россии в Украине от 24 февраля 2022 года и "конфликт на востоке Украины с участием пророссийских сепаратистов", начавшийся в 2014 году, включая сбитый рейсом MH17 авиакомпании Malaysia Airlines.

После слушаний суд начнет обсуждение, которое будет проходить в закрытом режиме. Однако решение по делу будет вынесено позже, указали в заявлении СЕ.

Этот случай включает четыре жалобы между штатами, а именно:

Украина против россии (№8019/16), которая касается утверждений Украины относительно постоянных нарушений россией ряда статей Европейской конвенции по правам человека в контексте “конфликта” на востоке Украины с весны 2014 года.

В частности, незаконных военных приказов на гражданских лиц, приведших к многочисленным жертвам, включая сбитый рейс MH17.

Дело "Украина против россии" (№43800/14), поданное 13 июня 2014 года, касается похищения трех групп детей на востоке Украины в период с июня по август 2014 года и их временной передачи в Россию.

Дело “Нидерланды против россии” (№ 28525/20), поданное 10 июля 2020 года, касается крушения 17 июля 2014 года рейса MH17.



Дело "Украина против россии" (№11055/22), поданное 28 февраля 2022 года, относительно массовых и грубых нарушений прав человека, совершенных российской федерацией во время военных операций на территории Украины с 24 февраля 2022 года.



Напомним

В июле 2020 года Нидерланды подали жалобу против российской федерации по поводу крушения пассажирского самолета рейса MH17 над Донбассом в июле 2014 года, и Европейский суд по правам человека официально зарегистрировал ее.

В ноябре того же года в ЕСПЧ сообщили, что решили присоединить к межгосударственному делу "Украина против России" дело "Нидерланды против россии" относительно катастрофы рейса MH17 на Донбассе в 2014 году.