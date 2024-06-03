В ЄСПЛ 12 червня відбудуться слухання у справі "Україна та Нідерланди проти росії"

ukenru
10:47 • 26026 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 42445 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 45434 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 61660 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 76339 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 114476 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 137677 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 139735 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 246583 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171319 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+15°
4 м/с
45 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 54782 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 38787 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

07:19 • 19031 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 41940 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

07:57 • 30116 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 246581 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 364882 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 379775 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 294920 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 367731 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 62053 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 78550 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 89775 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 171697 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 174271 перегляди
Актуальне
В ЄСПЛ 12 червня відбудуться слухання у справі "Україна та Нідерланди проти росії"

В ЄСПЛ 12 червня відбудуться слухання у справі "Україна та Нідерланди проти росії"

Київ • УНН

 • 28448 перегляди

12 червня Європейський суд з прав людини проведе засідання Великої палати у справі "Україна і Нідерланди проти росії", що стосується військових дій росії на Україні з 2014 року, включаючи катастрофиу рейсу MH17 на Донбасі.

12 червня відбудеться засідання  Великої Палати Європейського суду з прав людини у справі "Україна та Нідерланди проти росії". Про це УНН повідомляє із посиланням на пресреліз Ради Європи.

12 червня 2024 року Європейський суд з прав людини проведе засідання Великої палати у справі "Україна та Нідерланди проти росії" (скарги №№ 8019/16, 43800/14, 28525/20 і 11055/22)

- йдеться у заяві.

Справа стосується скарг на військові дії росії в Україні від 24 лютого 2022 року та "конфлікт на сході України за участю проросійських сепаратистів", що розпочався 2014 року, включно зі збитим рейсом MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines. 

Після слухань суд розпочне обговорення, яке відбуватиметься в закритому режимі. Однак рішення у справі буде винесено пізніше, вказали у заяві РЄ. 

Ця справа включає в себе чотири міждержавні скарги, а саме:

  • Україна проти росії (№ 8019/16), яка стосується тверджень України щодо постійних порушень росією низки статей Європейської конвенції з прав людини в контексті “конфлікту” на сході України з весни 2014 року.  

Зокрема, незаконних військових нападів на цивільних осіб, що призвели до численних жертв, включно зі збитим рейсом MH17. 

  • Справа “Україна проти росії” (№ 43800/14), подана 13 червня 2014 року, стосується викрадення трьох груп дітей на сході України в період із червня до серпня 2014 року та їхньої тимчасової передачі в росію.
  • Справа “Нідерланди проти росії” (№ 28525/20), подана 10 липня 2020 року, стосується катастрофи 17 липня 2014 року рейсу MH17. 
  • Справа “Україна проти росії” (№ 11055/22), подана 28 лютого 2022 року, щодо масових і грубих порушень прав людини, скоєних російською федерацією під час військових операцій на території України з 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо 

У липні 2020 року Нідерланди  подали скаргу  проти російської федерації щодо катастрофи пасажирського літака рейсу MH17 над Донбасом у липні 2014 року, і Європейський суд з прав людини офіційно зареєстрував її.

У листопаді того ж року в ЄСПЛ  повідомили, що вирішили приєднати до міждержавної справи "Україна проти росії" справу "Нідерланди проти росії" щодо катастрофи рейсу MH17 на Донбасі у 2014 році.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаПолітикаНовини Світу
rada-yevropyРада Європи
niderlandyНідерланди
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,288.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,843.83