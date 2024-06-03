В ЄСПЛ 12 червня відбудуться слухання у справі "Україна та Нідерланди проти росії"
Київ • УНН
12 червня Європейський суд з прав людини проведе засідання Великої палати у справі "Україна і Нідерланди проти росії", що стосується військових дій росії на Україні з 2014 року, включаючи катастрофиу рейсу MH17 на Донбасі.
12 червня відбудеться засідання Великої Палати Європейського суду з прав людини у справі "Україна та Нідерланди проти росії". Про це УНН повідомляє із посиланням на пресреліз Ради Європи.
12 червня 2024 року Європейський суд з прав людини проведе засідання Великої палати у справі "Україна та Нідерланди проти росії" (скарги №№ 8019/16, 43800/14, 28525/20 і 11055/22)
Справа стосується скарг на військові дії росії в Україні від 24 лютого 2022 року та "конфлікт на сході України за участю проросійських сепаратистів", що розпочався 2014 року, включно зі збитим рейсом MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines.
Після слухань суд розпочне обговорення, яке відбуватиметься в закритому режимі. Однак рішення у справі буде винесено пізніше, вказали у заяві РЄ.
Ця справа включає в себе чотири міждержавні скарги, а саме:
- Україна проти росії (№ 8019/16), яка стосується тверджень України щодо постійних порушень росією низки статей Європейської конвенції з прав людини в контексті “конфлікту” на сході України з весни 2014 року.
Зокрема, незаконних військових нападів на цивільних осіб, що призвели до численних жертв, включно зі збитим рейсом MH17.
- Справа “Україна проти росії” (№ 43800/14), подана 13 червня 2014 року, стосується викрадення трьох груп дітей на сході України в період із червня до серпня 2014 року та їхньої тимчасової передачі в росію.
- Справа “Нідерланди проти росії” (№ 28525/20), подана 10 липня 2020 року, стосується катастрофи 17 липня 2014 року рейсу MH17.
- Справа “Україна проти росії” (№ 11055/22), подана 28 лютого 2022 року, щодо масових і грубих порушень прав людини, скоєних російською федерацією під час військових операцій на території України з 24 лютого 2022 року.
Нагадаємо
У липні 2020 року Нідерланди подали скаргу проти російської федерації щодо катастрофи пасажирського літака рейсу MH17 над Донбасом у липні 2014 року, і Європейський суд з прав людини офіційно зареєстрував її.
У листопаді того ж року в ЄСПЛ повідомили, що вирішили приєднати до міждержавної справи "Україна проти росії" справу "Нідерланди проти росії" щодо катастрофи рейсу MH17 на Донбасі у 2014 році.