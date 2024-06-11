В ЕС предлагают продлить временную защиту украинцев до весны 2026 года

Еврокомиссия предложила продлить временную защиту до марта 2026 года для людей, спасающихся от российской агрессии против Украины, сообщили в евроинституте во вторник, пишет УНН.

Всех, кто убегает от путинских бомб, приветствуют в ЕС. Мы предложили продлить временную защиту для людей, которые бегут от агрессии россии против Украины, до марта 2026 года. Наша временная защита позволяет людям, спасающимся от войны, зарегистрироваться в любой стране ЕС - сообщили в Еврокомиссии в соцсетях.

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По данным Еврокомиссии, сейчас почти 4,2 миллиона вынужденных переселенцев из Украины уже пользуются временной защитой в ЕС, среди которых треть - дети.