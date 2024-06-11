У ЄС пропонують продовжити тимчасовий захист українців до весни 2026 року
Київ • УНН
Європейська комісія запропонувала продовжити тимчасовий захист до березня 2026 року для людей, які рятуються від російської агресії проти України.
Єврокомісія запропонувала продовжити тимчасовий захист до березня 2026 року для людей, які рятуються від російської агресії проти України, повідомили у євроінституції у вівторок, пише УНН.
Усіх, хто тікає від путінських бомб, вітають у ЄС. Ми запропонували продовжити тимчасовий захист для людей, які втікають від агресії росії проти України, до березня 2026 року. Наш тимчасовий захист дозволяє людям, які тікають від війни, зареєструватися в будь-якій країні ЄС
Доповнення
За даними Єврокомісії, наразі майже 4,2 мільйона вимушених переселенців з України вже користуються тимчасовим захистом в ЄС, серед яких третина - діти.