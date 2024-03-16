В ЕС подтвердили, что Украина получит 4,5 млрд евро на следующей неделе

Украина получит 4,5 миллиарда евро от Европейского Союза в рамках его четырехлетней программы Ukraine Facility на следующей неделе. Об этом объявил 15 марта еврокомиссар по вопросам бюджета и администрации Йоханнес Хан, передает УНН.

Детали

Очень рад проложить путь для первой выплаты средств на следующей неделе. Мы поддерживаем Украину и этим также инвестируем в нашу безопасность написал Йоханнес Хан в X (ранее Twitter).

Киев должен получить дополнительные 1,5 миллиарда евро ($1,6 миллиарда) в течение следующих месяцев.

Дополнение

Совет Европейского Союза 28 февраля одобрил значительный пакет помощи в размере 50 миллиардов евро (54 миллиарда долларов) в виде займов и грантов, предназначенных Киеву, что ознаменовало официальное введение инструмента финансирования в Украине.

Эта финансовая поддержка охватывает период с 2024 по 2027 год и включает 33 миллиарда евро (35,8 миллиарда долларов) в виде займов и 17 миллиардов евро (18,5 миллиарда долларов) в виде грантов.

Украина ожидает получить первые транши от МВФ и ЕС на следующей неделе - Шмыгаль