В Японии пожар на нефтеперерабатывающем заводе Idemitsu – Reuters

Второй по величине нефтеперерабатывающий завод Японии столкнулся с возгоранием на территории установки по перегонке сырой нефти. Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Во вторник на нефтеперерабатывающем заводе Idemitsu Kosan в Чибе произошел пожар. Об этом сообщил представитель компании. На данный момент известно, что пожар возник около 02:30. По словам представителя завода, на месте находятся бригады пожарной охраны.

Справка

Вторая по величине нефтеперерабатывающая компания Японии эксплуатирует установку перегонки нефти мощностью 190 000 баррелей в сутки на НПЗ в Чибе, недалеко от Токио.

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