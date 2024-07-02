В Японии пожар на нефтеперерабатывающем заводе Idemitsu – Reuters
Киев • УНН
В Японии вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе компании Idemitsu Kosan в Тибе.
Второй по величине нефтеперерабатывающий завод Японии столкнулся с возгоранием на территории установки по перегонке сырой нефти. Пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Во вторник на нефтеперерабатывающем заводе Idemitsu Kosan в Чибе произошел пожар. Об этом сообщил представитель компании. На данный момент известно, что пожар возник около 02:30. По словам представителя завода, на месте находятся бригады пожарной охраны.
Справка
Вторая по величине нефтеперерабатывающая компания Японии эксплуатирует установку перегонки нефти мощностью 190 000 баррелей в сутки на НПЗ в Чибе, недалеко от Токио.
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