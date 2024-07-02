В Японії пожежа на нафтопереробному заводі Idemitsu - Reuters
Київ • УНН
В Японії спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі компанії Idemitsu.
Другий за величиною нафтопереробний завод Японії зіткнувся із загорянням на території установки з перегонки сирої нафти. Пише УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
У вівторок на нафтопереробному заводі Idemitsu Kosan у Чібе сталася пожежа. Про це повідомив представник компанії. Наразі відомо, що пожежа виникла близько 02:30. За словами представника заводу, на місці перебувають бригади пожежної охорони.
Довідка
Друга за величиною нафтопереробна компанія Японії експлуатує установку перегонки нафти потужністю 190 000 барелів на добу на НПЗ у Чібе, недалеко від Токіо.
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