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Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
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Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
В Воздушных силах показали, как силы ПВО отражают ночную атаку "шахедов"
ГПСУ не получала информации от польской стороны, что протестующие на территории Польши ограничивают или блокируют движение автобусов
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В легионе "Свобода России" заявили, что бои за российский поселок Теткино еще продолжаются
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В Воздушных силах показали, как силы ПВО отражают ночную атаку "шахедов"
Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 17 из 22 российских беспилотников-камикадзе во время ночной атаки 12 марта. Часть дронов уничтожили воины воздушного командования "Юг".
ГПСУ не получала информации от польской стороны, что протестующие на территории Польши ограничивают или блокируют движение автобусов
Государственная пограничная служба Украины не получала информации от польской стороны о том, что протестующие в Польше ограничивают или блокируют автобусное движение, но не может исключить, что проезд автобусов через пункты блокады может быть затруднен.
На разблокированном пункте пропуска "Краковец" в очередях находится 500 грузовиков - Демченко
В очереди на пункте пропуска Корчова-Краковец стоят 500 грузовиков. Польские фермеры планируют возобновить блокирование движения грузовиков 13 марта.
На Бэнкси подали в суд, это может заставить художника раскрыть свою личность
Два коллекционера подали в суд на компанию Бэнкси Pest Control за отказ подтвердить подлинность гравюры Monkey Queen, изображающей королеву Елизавету II в виде украшенного драгоценностями примата, что потенциально заставило анонимного граффити-художника раскрыть свою личность.
Зеленский подписал закон о репродуктивных клетках погибших военных
Президент Зеленский подписал закон, который позволяет клиникам хранить замороженные репродуктивные клетки погибших воинов в течение 3 лет, чтобы сохранить генофонд Украины и обеспечить их право на биологическое отцовство.
Украина рискует потерять больше территории без новой помощи США - директор ЦРУ
Без дополнительной военной помощи со стороны США Украина столкнется с новыми вызовами на поле боя и постепенно потеряет все больше территорий в пользу России, считают высокопоставленные представители американской разведки.
Федоров: сегодня было громко в Токмаке и Бердянске возле аэродрома, где враг накапливает технику и боеприпасы
Взрыв произошел возле аэродрома в оккупированном Бердянске Запорожской области, где российские войска накапливают военную технику и боеприпасы, сообщил глава Запорожской областной военной администрации.
В легионе "Свобода России" заявили, что бои за российский поселок Теткино еще продолжаются
По состоянию на 15:00 бои за контроль над российским поселком Теткино в Курской области все еще продолжаются, сообщает легион "Свобода России".
Европейский парламент поддержал уголовную ответственность за обход санкций ЕС
Европейский парламент принял директиву, которая криминализирует нарушения и обход санкций ЕС, устанавливает единые определения и минимальные наказания за такие правонарушения.
В Харьковском районе зафиксировано три "прилета" - ОВА
Три вражеских "прилета" произошли в Харьковском районе, о жертвах пока не сообщается, а подробности о типе оружия выясняются.