В Воздушных силах показали, как силы ПВО отражают ночную атаку "шахедов"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
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ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

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Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
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Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

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НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
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НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
  •  125232 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
11 марта 2024, 14:51  •  122542 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
11 марта 2024, 14:27  •  114180 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
11 марта 2024, 10:36  •  114274 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
11 марта 2024, 08:58  •  105292 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  189048 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  177780 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

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В Воздушных силах показали, как силы ПВО отражают ночную атаку "шахедов"

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 17 из 22 российских беспилотников-камикадзе во время ночной атаки 12 марта. Часть дронов уничтожили воины воздушного командования "Юг".

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В Воздушных силах показали, как силы ПВО отражают ночную атаку "шахедов"

ГПСУ не получала информации от польской стороны, что протестующие на территории Польши ограничивают или блокируют движение автобусов

Государственная пограничная служба Украины не получала информации от польской стороны о том, что протестующие в Польше ограничивают или блокируют автобусное движение, но не может исключить, что проезд автобусов через пункты блокады может быть затруднен.

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ГПСУ не получала информации от польской стороны, что протестующие на территории Польши ограничивают или блокируют движение автобусов

На разблокированном пункте пропуска "Краковец" в очередях находится 500 грузовиков - Демченко

В очереди на пункте пропуска Корчова-Краковец стоят 500 грузовиков. Польские фермеры планируют возобновить блокирование движения грузовиков 13 марта.

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На разблокированном пункте пропуска "Краковец" в очередях находится 500 грузовиков - Демченко

На Бэнкси подали в суд, это может заставить художника раскрыть свою личность

Два коллекционера подали в суд на компанию Бэнкси Pest Control за отказ подтвердить подлинность гравюры Monkey Queen, изображающей королеву Елизавету II в виде украшенного драгоценностями примата, что потенциально заставило анонимного граффити-художника раскрыть свою личность.

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На Бэнкси подали в суд, это может заставить художника раскрыть свою личность

Зеленский подписал закон о репродуктивных клетках погибших военных

Президент Зеленский подписал закон, который позволяет клиникам хранить замороженные репродуктивные клетки погибших воинов в течение 3 лет, чтобы сохранить генофонд Украины и обеспечить их право на биологическое отцовство.

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Зеленский подписал закон о репродуктивных клетках погибших военных

Украина рискует потерять больше территории без новой помощи США - директор ЦРУ

Без дополнительной военной помощи со стороны США Украина столкнется с новыми вызовами на поле боя и постепенно потеряет все больше территорий в пользу России, считают высокопоставленные представители американской разведки.

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Украина рискует потерять больше территории без новой помощи США - директор ЦРУ

Федоров: сегодня было громко в Токмаке и Бердянске возле аэродрома, где враг накапливает технику и боеприпасы

Взрыв произошел возле аэродрома в оккупированном Бердянске Запорожской области, где российские войска накапливают военную технику и боеприпасы, сообщил глава Запорожской областной военной администрации.

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Федоров: сегодня было громко в Токмаке и Бердянске возле аэродрома, где враг накапливает технику и боеприпасы

В легионе "Свобода России" заявили, что бои за российский поселок Теткино еще продолжаются

По состоянию на 15:00 бои за контроль над российским поселком Теткино в Курской области все еще продолжаются, сообщает легион "Свобода России".

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В легионе "Свобода России" заявили, что бои за российский поселок Теткино еще продолжаются

Европейский парламент поддержал уголовную ответственность за обход санкций ЕС

Европейский парламент принял директиву, которая криминализирует нарушения и обход санкций ЕС, устанавливает единые определения и минимальные наказания за такие правонарушения.

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Европейский парламент поддержал уголовную ответственность за обход санкций ЕС

В Харьковском районе зафиксировано три "прилета" - ОВА

Три вражеских "прилета" произошли в Харьковском районе, о жертвах пока не сообщается, а подробности о типе оружия выясняются.

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В Харьковском районе зафиксировано три "прилета" - ОВА