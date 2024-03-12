В Воздушных силах показали, как силы ПВО отражают ночную атаку "шахедов"

В ночь на 12 марта силы ПВО Украины уничтожили 17 российских дронов-камикадзе. В Воздушных силах ВСУ показал, как уничтожали "шахеды" на юге страны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал командующего Воздушных Сил ВСУ Николая Олещука.

Детали

Олещук выложил с ночной работой украинских подразделений ПВО на Юге.

Боевая работа по вражеским БпЛА на южном направлении в ночь на 12 марта 2024 года! Спасибо воинам воздушного командования "Юг" за результат - подписал кадры командующий Воздушных Сил ВСУ.

Напомним,

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 17 из 22 ударных дронов типа Shahed, запущенных российскими войсками во время ночной атаки на Украину.