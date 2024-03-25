В Верховной Раде зарегистрировали законопроект по регулированию работы социальных сетей

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
tiktokТикТок
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
verkhovna-radaВерховная Рада
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
telegramТелеграмма
ukrainaУкраина
"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
  •  65441 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
  •  101817 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
  •  152819 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  149189 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  152808 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  214860 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  180745 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176796 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172845 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140441 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Новости по теме
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект по регулированию работы социальных сетей

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект по регулированию работы социальных сетей

  •  11761 просмотра
Посол рф проигнорировал вызов в МИД Польши из-за нарушения воздушного пространства ракетой

Посол рф проигнорировал вызов в МИД Польши из-за нарушения воздушного пространства ракетой

  •  11863 просмотра
Не имея мощного флота, Украина заставила российские военные корабли бежать из оккупированного Крыма - ГУР

Не имея мощного флота, Украина заставила российские военные корабли бежать из оккупированного Крыма - ГУР

  •  13498 просмотра
В Минмолодьспорта и НОК осудили убийство россиянами матери украинской атлетки Светланы Мальковой

В Минмолодьспорта и НОК осудили убийство россиянами матери украинской атлетки Светланы Мальковой

  •  11675 просмотра
В ЕС обеспокоены попытками рф связать Украину с терактом в подмосковье: заявили, что нет никаких доказательств связи

В ЕС обеспокоены попытками рф связать Украину с терактом в подмосковье: заявили, что нет никаких доказательств связи

  •  15480 просмотра
Ракетная атака рф на Киев: информация о человеке под завалами на Печерске не подтвердилась

Ракетная атака рф на Киев: информация о человеке под завалами на Печерске не подтвердилась

  •  14641 просмотра
На восстановление ДнепроГЭС нужны годы - гендиректор Укргидроэнерго

На восстановление ДнепроГЭС нужны годы - гендиректор Укргидроэнерго

  •  16832 просмотра
россияне готовят "госслужащих" для работы в оккупированных регионах Украины - Центр нацсопротивления

россияне готовят "госслужащих" для работы в оккупированных регионах Украины - Центр нацсопротивления

  •  13970 просмотра
Украина ожидает от СБУ еще большей результативности - Зеленский

Украина ожидает от СБУ еще большей результативности - Зеленский

  •  14898 просмотра
За прошедшие сутки Силы обороны юга ликвидировали 112 захватчиков и уничтожили 27 единиц вооружения и военной техники

За прошедшие сутки Силы обороны юга ликвидировали 112 захватчиков и уничтожили 27 единиц вооружения и военной техники

  •  12721 просмотра

Популярные

Из-за ракетной атаки рф на Киев есть пострадавшая - мэр

Из-за ракетной атаки рф на Киев есть пострадавшая - мэр

  •  84581 просмотра
Ракетная атака рф на Киев: Кличко сообщил о вызовах экстренных служб в три района столицы

Ракетная атака рф на Киев: Кличко сообщил о вызовах экстренных служб в три района столицы

  •  117499 просмотра
Ракетная атака рф на Киев: обломки упали в Печерском районе

Ракетная атака рф на Киев: обломки упали в Печерском районе

  •  106119 просмотра
Штрафы и лишение удостоверения: депутаты предлагают увеличить штрафы для водителей за непредоставление преимущества в движении спецтранспорту

Штрафы и лишение удостоверения: депутаты предлагают увеличить штрафы для водителей за непредоставление преимущества в движении спецтранспорту

  •  104514 просмотра
"Верим, что эффективность СБУ обязательно приблизит нашу общую победу": Зеленский поделился фотографиями работы спецназовцев

"Верим, что эффективность СБУ обязательно приблизит нашу общую победу": Зеленский поделился фотографиями работы спецназовцев

  •  100570 просмотра

Публикации

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  377993 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  338478 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  358989 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  382364 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  473778 просмотра

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект по регулированию работы социальных сетей

В Верховную Раду подан законопроект, регулирующий работу социальных сетей, таких как Telegram, в Украине, требует раскрытия информации о владельцах и источниках финансирования, а также ограничивает использование платформ с непрозрачной структурой собственности.

политика •   •  11761 просмотра
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект по регулированию работы социальных сетей

Посол рф проигнорировал вызов в МИД Польши из-за нарушения воздушного пространства ракетой

Российская крылатая ракета нарушила воздушное пространство Польши на 39 секунд, но российский посол не явился на вызов Польши для объяснения инцидента.

Война •   •  11863 просмотра
Посол рф проигнорировал вызов в МИД Польши из-за нарушения воздушного пространства ракетой

Не имея мощного флота, Украина заставила российские военные корабли бежать из оккупированного Крыма - ГУР

Благодаря собственным беспилотникам-камикадзе Украина заставила российский флот бежать из акватории Крыма, несмотря на отсутствие мощного военно-морского флота.

Война •   •  13498 просмотра
Не имея мощного флота, Украина заставила российские военные корабли бежать из оккупированного Крыма - ГУР

В Минмолодьспорта и НОК осудили убийство россиянами матери украинской атлетки Светланы Мальковой

Мать украинской прыгуньи на батуте Светланы Мальковой погибла во время российского ракетного обстрела Николаева. Минмолодьспорта и НОК Украины осудили убийство россиянами мамы украинской атлетки.

Война •   •  11675 просмотра
В Минмолодьспорта и НОК осудили убийство россиянами матери украинской атлетки Светланы Мальковой

В ЕС обеспокоены попытками рф связать Украину с терактом в подмосковье: заявили, что нет никаких доказательств связи

Европейский Союз отверг попытки россии связать Украину с недавним терактом в Подмосковье, призвав рф не использовать это нападение как повод для эскалации агрессии против Украины или внутренних репрессий.

Война •   •  15480 просмотра
В ЕС обеспокоены попытками рф связать Украину с терактом в подмосковье: заявили, что нет никаких доказательств связи

Ракетная атака рф на Киев: информация о человеке под завалами на Печерске не подтвердилась

Сообщалось о десяти жертвах, в том числе 16-летней девушке, после российской атаки на Печерский район Киева: двое были госпитализированы, восемь получили помощь на месте, но сообщения о том, что кто-то оказался под завалами, не подтвердились.

Война •   •  14641 просмотра
Ракетная атака рф на Киев: информация о человеке под завалами на Печерске не подтвердилась

На восстановление ДнепроГЭС нужны годы - гендиректор Укргидроэнерго

Из-за значительных повреждений, нанесенных ракетными ударами рф, понадобятся годы, чтобы восстановить Днепровскую ГЭС.

Война •   •  16832 просмотра
На восстановление ДнепроГЭС нужны годы - гендиректор Укргидроэнерго

россияне готовят "госслужащих" для работы в оккупированных регионах Украины - Центр нацсопротивления

россияне запустили программу подготовки "государственных служащих" для работы в оккупационных администрациях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, поскольку не смогли найти достаточное количество советников, а выпускники стали легитимными мишенями для Движения сопротивления.

Война •   •  13970 просмотра
россияне готовят "госслужащих" для работы в оккупированных регионах Украины - Центр нацсопротивления

Украина ожидает от СБУ еще большей результативности - Зеленский

Президент Зеленский отметил, что Украина ожидает от СБУ большей эффективности, в частности в отказе российским кораблям действовать в восточной части Черного моря, и высоко оценил боеготовность и эффективность СБУ в защите Украины от коллаборационистов, расследовании военных преступлений и усилении способности в сфере киберзащиты.

Война •   •  14898 просмотра
Украина ожидает от СБУ еще большей результативности - Зеленский

За прошедшие сутки Силы обороны юга ликвидировали 112 захватчиков и уничтожили 27 единиц вооружения и военной техники

За минувшие сутки на Ореховском и Херсонском направлениях Силы обороны юга уничтожили 112 оккупантов и ликвидировали 27 единиц вооружения и военной техники, в том числе 8 артиллерийских систем, 2 зенитно-ракетных комплекса, 15 единиц бронетехники и 2 радиолокационные станции.

Война •   •  12721 просмотра
За прошедшие сутки Силы обороны юга ликвидировали 112 захватчиков и уничтожили 27 единиц вооружения и военной техники