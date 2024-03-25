В Верховной Раде зарегистрировали законопроект по регулированию работы социальных сетей

В Верховную Раду внесли законопроект о регулировании Telegram и других социальных сетей в Украине. Документ зарегистрировали 25 марта, сообщает УНН со ссылкой на карточку законопроекта.

Речь идет о проекте закона №11115 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регулирования деятельности платформ совместного доступа к информации, через которые распространяется массовая информация".

Законопроект предусматривает следующее:

- выделяются провайдеры платформ общего доступа к информации, через которые распространяется массовая информация, как отдельные субъекты в сфере медиа;

- уточняется, что ключевым отличием платформ общего доступа к информации, через которую распространяется массовая информация, является наличие на них страниц (учетных записей, каналов и т.д.), через которые распространяется массовая информация;

- устанавливаются законодательные требования к провайдерам платформ совместного доступа к информации, через которые распространяется массовая информация;

- законопроект предлагает не устанавливать обязательную регистрацию для провайдеров платформ совместного доступа к информации. Вместо этого такие провайдеры должны обеспечить присутствие в Украине своего представителя (представительство, юридическое лицо или физическое лицо с доверенностью) для коммуникации. Это требование не распространяется на платформы, которые зарегистрированы или имеют представительство в ЕС;

- на провайдеров платформ возлагаются обязательства, по требованию Национального совета, раскрывать структуру собственности и источники финансирования;

- законопроект предлагает установить законодательную презумпцию, что невозможность осуществить проверку из-за отсутствия коммуникации с провайдером (как из-за отсутствия представительства, так и из-за непредоставления истребованных документов и информации) является основанием для признания структуры собственности такого провайдера непрозрачной;

- органы государственной власти, органы местного самоуправления, их должностные лица, а также поставщики финансовых услуг, не имеют права использовать платформы общего доступа к информации с непрозрачной структурой собственности их провайдеров;

- поскольку использование медиа военными формированиями, которые входят в сектор безопасности и обороны могут иметь особенности, связанные со спецификой деятельности и особыми требованиями безопасности информации, законопроект предлагает Кабинету Министров Украины урегулировать порядок использования соответствующими должностными лицами и военнослужащими сервисов провайдеров с непрозрачной структурой собственности;

- устанавливаются принципы ответственности провайдеров платформ совместного доступа к информации, через которые распространяется массовая информация, по тем же правилам, которые установлены действующим Законом Украины "О медиа" для провайдеров платформ совместного доступа к видео.

Напомним

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что Telegram представляет угрозу информационной безопасности Украины и продолжается работа по противодействию дезинформации на таких платформах, как Telegram и TikTok.