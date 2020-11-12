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В Украине уже 500 тыс. случаев COVID-19, за сутки антирекорд - 11 057

Киев  •  УНН

 • 29654 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Украине на 8:00 12 ноября зафиксировано уже полмиллиона случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - абсолютный антирекорд для страны, впервые более 11 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

"11 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 ноября 2020 года. В частности, заболели 428 детей и 564 медработники", - сообщил Степанов.

По его данным, также за последние сутки:

  • госпитализированы - 1509 человек;
  • летальных случаев - 198;
  • выздоровели - 6235 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 77 149 (в том числе методом ПЦР - 46 933, методом ИФА - 30 216).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 500 865 человек;
  • выздоровели - 227 694 человека;
  • летальных исходов - 9145;
  • проведения ПЦР-тестов - 3 782 099.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях", - сообщил глава Минздрава.

Количество заболеваний в регионах:

  • город Киев - 47 563 случаи;
  • Винницкая область - 13 153 случая;
  • Волынская область - 17 610 случаев;
  • Днепропетровская область - 19 169 случаев;
  • Донецкая область - 15 478 случаев;
  • Житомирская область - 20 589 случаев;
  • Закарпатская область - 18 470 случаев;
  • Запорожская область - 16 084 случая;
  • Ивано-Франковская область - 26 252 случая;
  • Киевская область - 22 431 случай;
  • Кировоградская область - 3422 случая;
  • Луганская область - 4822 случая;
  • Львовская область - 35 535 случаев;
  • Николаевская область - 11373 случаи;
  • Одесская область - 30704 случаи;
  • Полтавская область - 13 767 случаев;
  • Ровенская область - 23 585 случаев;
  • Сумская область - 16 101 случай;
  • Тернопольская область - 22 798 случаев;
  • Харьковская область - 45 469 случаев;
  • Херсонская область - 6272 случая;
  • Хмельницкая область - 21392 случаи;
  • Черкасская область - 11 323 случая;
  • Черновицкая область - 26 699 случаев;
  • Черниговская область - 10 804 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Добавим, на прошлой неделе три дня подряд Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом, тогда показатель превысил 10 тысяч в сутки.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на фоне этого сообщил, что Украина с 9 ноября переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни - в частности, все плановые операции и госпитализации в больницах запрещены.

Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.

В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.

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