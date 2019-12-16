В Украине на этой неделе ожидается до +16 градусов

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 54673 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 105294 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 138755 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 143175 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 137569 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 172641 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116141 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113638 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 110306 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132489 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Актуальное
В Украине на этой неделе ожидается до +16 градусов

В Украине на этой неделе ожидается до +16 градусов

Киев  •  УНН

 • 21519 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Украине еще в начале этой недели ожидается очередное повышение температуры - местами до 16 градусов тепла, осадков не ожидается. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

"В следующие трое суток в Украине без осадков. Во вторник ночью и утром местами, кроме северных областей, туман", - сообщили синоптики.

Завтра в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с.

Температура ночью от 5° тепла до 1° мороза, днем 6-12° тепла, в южной части и на Прикарпатье местами 13-16°, в четверг в северных областях 4-9° тепла.

Напомним, в столичной обсерватории рассказали, почему зима теплая.

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