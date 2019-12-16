В Украине на этой неделе ожидается до +16 градусов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Украине еще в начале этой недели ожидается очередное повышение температуры - местами до 16 градусов тепла, осадков не ожидается. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В следующие трое суток в Украине без осадков. Во вторник ночью и утром местами, кроме северных областей, туман", - сообщили синоптики.
Завтра в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с.
Температура ночью от 5° тепла до 1° мороза, днем 6-12° тепла, в южной части и на Прикарпатье местами 13-16°, в четверг в северных областях 4-9° тепла.
Напомним, в столичной обсерватории рассказали, почему зима теплая.