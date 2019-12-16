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В Україні цього тижня очікується до +16 градусів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. В Україні ще на початку цього тижня очікується чергове підвищення температури - місцями до 16 градусів тепла, опадів не передбачається. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"У наступні три доби в Україні без опадів. У вівторок вночі та вранці місцями, крім північних областей, туман", - повідомили синоптики.

Завтра у Карпатах пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вночі від 5° тепла до 1° морозу, вдень 6-12° тепла, у південній частині та на Прикарпатті місцями 13-16°, у четвер у північних областях 4-9° тепла.

Нагадаємо, у столичній обсерваторії розповіли, чому зима тепла.

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