В Україні цього тижня очікується до +16 градусів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. В Україні ще на початку цього тижня очікується чергове підвищення температури - місцями до 16 градусів тепла, опадів не передбачається. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У наступні три доби в Україні без опадів. У вівторок вночі та вранці місцями, крім північних областей, туман", - повідомили синоптики.
Завтра у Карпатах пориви вітру 15-20 м/с.
Температура вночі від 5° тепла до 1° морозу, вдень 6-12° тепла, у південній частині та на Прикарпатті місцями 13-16°, у четвер у північних областях 4-9° тепла.
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