В Украине объявили штормовое предупреждение из-за тумана

“В ближайший час с удержанием ночью и утром 17 декабря в Украине, кроме западной части, туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)”, — говорится в сообщении.

Относительно Киева синоптики сообщили следующее:

“До конца суток 16 Декабря, ночью и утром 17 декабря туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)”.

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Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

• снизить скорость движения;

• при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

• держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

• при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

• избегать резких маневров на дороге.

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