В Україні оголосили штормове попередження через туман
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. В Україні в ніч на вівторок, 17 грудня, оголосили штормове попередження через сильний туман. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
“У найближчу годину з утриманням вночі та вранці 17 грудня в Україні, крім західної частини, туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)”, — йдеться у повідомленні.
Відносно Києва синоптики повідомили наступне:
“До кінця доби 16 грудня, вночі та вранці 17 грудня туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)”.
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Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
• знизити швидкість руху;
• при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
• тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
• при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
• уникати різких маневрів на дорозі.
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