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В Україні оголосили штормове попередження через туман

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. В Україні в ніч на вівторок, 17 грудня, оголосили штормове попередження через сильний туман. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

“У найближчу годину з утриманням вночі та вранці 17 грудня в Україні, крім західної частини, туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)”, — йдеться у повідомленні.

Відносно Києва синоптики повідомили наступне:

“До кінця доби 16 грудня, вночі та вранці 17 грудня туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)”.

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Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

• знизити швидкість руху;

• при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

• тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

• при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

• уникати різких маневрів на дорозі.

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