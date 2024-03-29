Украина вернула тела 121 погибшего защитника, сообщили в пятницу в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает УНН.

"По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули 121 павшего Защитника", - говорится в сообщении Координационного штаба.

Как определяется, в частности, удалось репатриировать 12 тел защитников, воевавших на Луганском направлении, 107 павших воинов с Донецкого направления и двух защитников с Запорожского направления.

Теперь Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

"После идентификации тела наших Защитников передадут семьям для достойного захоронения", - добавили в штабе.

Дополнение

Как отмечается, павших вернули благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с Объединенным центром СБУ, МВД Украины, Секретариатом уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ВС Украины (ЦУ ЦВС), ГУ ГСЧС Украины, другими представителями структур Сектора безопасности и обороны Украины.

Отдельно Координационный штаб поблагодарил за содействие Международный комитет Красного Креста.