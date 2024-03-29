Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
В Украину вернули 121 павшего защитника
В Румынии на острове на Дунае нашли фрагменты дрона. Румынское Минобороны расследует инцидент
Из-за атаки рф на энергообъекты ограничения электричества действуют на Криворожье и Харьковщине, возможны отключения еще в двух регионах
Молдова не подтвердила информацию о пролете российской ракеты над ее территорией
Летом Нидерланды перебросят в Литву ЗРК Patriot
Зеленский: 5-7 Patriot от США разблокируют небо, защитят индустрию и позволят детям ходить в школу
россияне выпустили еще две авиабомбы на белгородскую область: людей из соседнего села эвакуировали
На Никопольщине вражеский дрон попал в машину: есть погибший и раненый
Об украинцах, которые прошли ад войны: в Буче презентовали книгу "Истории сильных" от Фонда Столара
На Черниговщине мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы за сотрудничество с оккупантами
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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбиватьЭксклюзив
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Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
В Украину вернули 121 павшего защитника
При содействии различных ведомств и Международного Комитета Красного Креста Украина вернула тела 121 погибшего защитника.
В Румынии на острове на Дунае нашли фрагменты дрона. Румынское Минобороны расследует инцидент
Фрагменты беспилотного летательного аппарата (дрона) были найдены в сельскохозяйственной зоне на Большом острове Брэила (Insula Mare a Brăilei) 28 марта, сообщает Министерство национальной обороны Румынии.
Из-за атаки рф на энергообъекты ограничения электричества действуют на Криворожье и Харьковщине, возможны отключения еще в двух регионах
Из-за российских ракетных обстрелов, повредивших тепловые и гидроэлектростанции, поставки электроэнергии ограничены на Криворожье и в Харьковской области. Однако, возможны ограничениями еще в двух регионах.
Молдова не подтвердила информацию о пролете российской ракеты над ее территорией
Пограничная полиция Молдовы не подтвердила сообщения о пролете российской ракеты над ее территорией во время массированной атаки рф по Украине в ночь на 29 марта, заявив, что их системы наблюдения за воздушным пространством не зафиксировали ни одного несанкционированного пересечения.
Летом Нидерланды перебросят в Литву ЗРК Patriot
Голландская система противовоздушной обороны Patriot будет размещена в Литве этим летом на несколько недель в рамках учений НАТО по усилению совместной противовоздушной обороны на восточном фланге Альянса.
Зеленский: 5-7 Patriot от США разблокируют небо, защитят индустрию и позволят детям ходить в школу
5-7 американских зенитно-ракетных комплексов Patriot разблокируют небо, дадут возможность работать и отпускать детей в школу, а также защитят промышленность в Украине, заявил президент Зеленский.
россияне выпустили еще две авиабомбы на белгородскую область: людей из соседнего села эвакуировали
Еще две бомбы были сброшены российскими самолетами в белгородской области, что привело к эвакуации жителей соседнего села.
На Никопольщине вражеский дрон попал в машину: есть погибший и раненый
Российский беспилотник-камикадзе попал в автомобиль в Никопольском районе, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения.
Об украинцах, которые прошли ад войны: в Буче презентовали книгу "Истории сильных" от Фонда Столара
В Буче презентовали книгу "Истории сильных" от Фонда Столара.
На Черниговщине мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы за сотрудничество с оккупантами
Жителя Черниговской области приговорили к 15 годам лишения свободы за передачу российским силовикам информации об украинских военнослужащих и ветеранах АТО во время полномасштабного вторжения.