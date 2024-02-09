В Украину прибыла делегация из Конгресса США
Двухпартийная делегация Конгресса США во главе с председателем комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майком Тернером прибыла в Киев.
Правительство разработало законопроект о компенсации разницы в тарифах: Кубраков сообщил детали
Правительство подготовило законопроект о компенсации теплоснабжающим предприятиям разницы между фактическими затратами и регулируемыми тарифами в связи с мораторием на повышение тарифов.
Российские дроны "Ланцет" отслеживают цель с помощью встроенной камеры иностранного производства - НАПК
Российские ударные БПЛА "Ланцет" отслеживают цели с помощью камер иностранного производства, сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины.
Тушили более трех часов: на Ивано-Франковщине ликвидировали масштабный пожар площадью в 1000 квадратных метров
Спасатели Ивано-Франковской области ликвидировали пожар площадью 1 000 квадратных метров на складе частного предприятия в Коломые, который длился более трех часов.
Кабмин принял методологию использования языков нацменьшинств
Кабинет министров Украины утвердил методику использования языков национальных меньшинств в местах их традиционного проживания в рамках обязательств Украины перед ЕС по защите прав меньшинств.
Норвегия собирается передать Украине больше NASAMS
Норвегия планирует передать Украине еще десять пусковых установок и четыре центра управления огнем ПВО для усиления противовоздушной обороны от российских ракет и беспилотников.
В Киеве возобновили движение метро после падения человека на рельсы
Движение на "красной" ветке киевского метрополитена восстановили после того, как на станции "Театральная" человек упал на рельсы, из-за чего близлежащие станции временно закрыли.
Литва передала Украине новый пакет военной помощи с зимним снаряжением
Литовская армия передала украинским военным необходимое для зимнего сезона оборудование и десятки тысяч комплектов теплой одежды.
Правительство разрешило круглосуточную работу ТЦК
Правительство Украины предоставило территориальным центрам комплектования и социальной поддержки право работать круглосуточно во время мобилизации или военного положения.
В Николаеве были слышны взрывы, они не представляют угрозы - мэр
Мэр Николаева заявил, что взрывы были слышны в городе, но не представляли угрозы, и призвал жителей оставаться в безопасных местах, поскольку воздушная тревога продолжается.