В Украину прибыла делегация из Конгресса США

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  180057 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  170062 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  166508 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  193148 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  195275 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  205310 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  247000 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  262499 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  235313 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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В Украину прибыла делегация из Конгресса США

Двухпартийная делегация Конгресса США во главе с председателем комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майком Тернером прибыла в Киев.

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В Украину прибыла делегация из Конгресса США

Правительство разработало законопроект о компенсации разницы в тарифах: Кубраков сообщил детали

Правительство подготовило законопроект о компенсации теплоснабжающим предприятиям разницы между фактическими затратами и регулируемыми тарифами в связи с мораторием на повышение тарифов.

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Правительство разработало законопроект о компенсации разницы в тарифах: Кубраков сообщил детали

Российские дроны "Ланцет" отслеживают цель с помощью встроенной камеры иностранного производства - НАПК

Российские ударные БПЛА "Ланцет" отслеживают цели с помощью камер иностранного производства, сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины.

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Российские дроны "Ланцет" отслеживают цель с помощью встроенной камеры иностранного производства - НАПК

Тушили более трех часов: на Ивано-Франковщине ликвидировали масштабный пожар площадью в 1000 квадратных метров

Спасатели Ивано-Франковской области ликвидировали пожар площадью 1 000 квадратных метров на складе частного предприятия в Коломые, который длился более трех часов.

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Тушили более трех часов: на Ивано-Франковщине ликвидировали масштабный пожар площадью в 1000 квадратных метров

Кабмин принял методологию использования языков нацменьшинств

Кабинет министров Украины утвердил методику использования языков национальных меньшинств в местах их традиционного проживания в рамках обязательств Украины перед ЕС по защите прав меньшинств.

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Кабмин принял методологию использования языков нацменьшинств

Норвегия собирается передать Украине больше NASAMS

Норвегия планирует передать Украине еще десять пусковых установок и четыре центра управления огнем ПВО для усиления противовоздушной обороны от российских ракет и беспилотников.

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Норвегия собирается передать Украине больше NASAMS

В Киеве возобновили движение метро после падения человека на рельсы

Движение на "красной" ветке киевского метрополитена восстановили после того, как на станции "Театральная" человек упал на рельсы, из-за чего близлежащие станции временно закрыли.

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В Киеве возобновили движение метро после падения человека на рельсы

Литва передала Украине новый пакет военной помощи с зимним снаряжением

Литовская армия передала украинским военным необходимое для зимнего сезона оборудование и десятки тысяч комплектов теплой одежды.

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Литва передала Украине новый пакет военной помощи с зимним снаряжением

Правительство разрешило круглосуточную работу ТЦК

Правительство Украины предоставило территориальным центрам комплектования и социальной поддержки право работать круглосуточно во время мобилизации или военного положения.

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Правительство разрешило круглосуточную работу ТЦК

В Николаеве были слышны взрывы, они не представляют угрозы - мэр

Мэр Николаева заявил, что взрывы были слышны в городе, но не представляли угрозы, и призвал жителей оставаться в безопасных местах, поскольку воздушная тревога продолжается.

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В Николаеве были слышны взрывы, они не представляют угрозы - мэр