В Украину прибыла делегация из Конгресса США

В Киев сегодня приехала делегация из Конгресса США во главе с председателем комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майком Тернером. Об этом сообщила посол Соединенных Штатов Бриджит Бринк в соцсети Х, пишет УНН.

Рада приветствовать в Киеве двухпартийную делегацию Конгресса США во главе с председателем комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майком Тернером, включая Френча Хилла, Джейсона Кроу, а также Эбигейл Спанбергер и Зака Нанна - написала посол.

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