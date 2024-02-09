В Україну прибула делегація з Конгресу США

В Київ сьогодні приїхала делегація з Конгресу США на чолі з головою комітету з питань розвідки Палати представників Майком Тернером. Про це повідомила посол Сполучених Штатів Бріджит Брінк в соцмережі Х, пише УНН.

Рада вітати в Києві двопартійну делегацію Конгресу США на чолі з головою комітету з питань розвідки Палати представників Майком Тернером, включно з Френчом Хіллом, Джейсоном Кроу, а також Ебігейл Спанбергер та Заком Нанном - написала посол.

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