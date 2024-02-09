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В Україну прибула делегація з Конгресу США

В Україну прибула делегація з Конгресу США

Київ • УНН

 • 23214 перегляди

Двопартійна делегація Конгресу США на чолі з головою комітету з питань розвідки Палати представників Майком Тернером прибула до Києва.

В Київ сьогодні приїхала делегація з Конгресу США на чолі з головою комітету з питань розвідки Палати представників Майком Тернером. Про це повідомила посол Сполучених Штатів Бріджит Брінк в соцмережі Х, пише УНН.

Рада вітати в Києві двопартійну делегацію Конгресу США на чолі з головою комітету з питань розвідки Палати представників Майком Тернером, включно з Френчом Хіллом, Джейсоном Кроу, а також Ебігейл Спанбергер та Заком Нанном

- написала посол.

"Нам потрібна ця підтримка ще вчора": посол України у США попередила про нестачу ракет09.02.24, 12:35 • 28002 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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