В Украину прибыл премьер Хорватии: представит новый пакет помощи

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сегодня 11 сентября прибыл в Киев с необъявленным рабочим визитом. Премьер примет участие в заседании Крымской платформы и представит новый пакет двусторонней помощи Украине. Об этом пишет HRT, передает УНН.

Премьер-министр в Киеве уже принял участие в церемонии открытия Памятника жертвам геноцида крымскотатарского народа, которую возглавили Президент Владимир Зеленский и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. Пленкович встретился с главой украинского государства и его женой.

Президент Сенату Чехії прибув до Києва

Во время пребывания в Киеве Пленкович также проведет встречу, в частности, с председателем Верховной Рады Русланом Штефанчуком и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Вместе с делегацией премьер-министр примет участие в заседании Крымской платформы. Как сообщает HRT, кроме политической поддержки Украины, будут также конкретные договоренности о помощи в разминировании Украины.

Во время визита будет презентован новый пакет двусторонней помощи Хорватии Украине.

Держсекретар США Блінкен та глава МЗС Британії Леммі прибули з візитом до України