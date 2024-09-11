В Україну прибув прем'єр Хорватії: представить новий пакет допомоги
Київ • УНН
Андрей Пленкович здійснив неоголошений візит до Києва. Він візьме участь у засіданні Кримської платформи та представить новий пакет двосторонньої допомоги Україні, включаючи допомогу в розмінуванні.
Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович сьогодні 11 вересня прибув до Києва з неоголошеним робочим візитом. Прем'єр візьме участь у засіданні Кримської платформи та представить новий пакет двосторонньої допомоги Україні. Про це пише HRT, передає УНН.
Прем’єр-міністр у Києві вже взяв участь у церемонії відкриття Пам’ятника жертвам геноциду кримськотатарського народу, яку очолили Президент Володимир Зеленський та лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. Пленкович зустрівся із головою української держави та його дружиною.
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Під час перебування в Києві Пленкович також проведе зустріч, зокрема, з головою Верховної Ради Русланом Штефанчуком і прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.
Разом з делегацією прем'єр-міністр візьме участь у засіданні Кримської платформи. Як повідомляє HRT, окрім політичної підтримки України, будуть також конкретні домовленості про допомогу в розмінуванні України.
Під час візиту буде презентовано новий пакет двосторонньої допомоги Хорватії Україні.
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