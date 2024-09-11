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В Україну прибув прем'єр Хорватії: представить новий пакет допомоги

Київ • УНН

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Андрей Пленкович здійснив неоголошений візит до Києва. Він візьме участь у засіданні Кримської платформи та представить новий пакет двосторонньої допомоги Україні, включаючи допомогу в розмінуванні.

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович сьогодні 11 вересня прибув до Києва з неоголошеним робочим візитом.  Прем'єр візьме участь у засіданні Кримської платформи та представить новий пакет двосторонньої допомоги Україні. Про це пише  HRT, передає УНН

Прем’єр-міністр у Києві вже взяв участь у церемонії відкриття Пам’ятника жертвам геноциду кримськотатарського народу, яку очолили Президент Володимир Зеленський та лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. Пленкович зустрівся із головою української держави та його дружиною. 

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Під час перебування в Києві Пленкович також  проведе зустріч, зокрема, з головою Верховної Ради Русланом Штефанчуком  і прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

 Разом з делегацією прем'єр-міністр візьме участь у засіданні Кримської платформи. Як повідомляє HRT, окрім політичної підтримки України, будуть також конкретні домовленості про допомогу в розмінуванні України. 

Під час візиту буде презентовано новий пакет двосторонньої допомоги Хорватії Україні.

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