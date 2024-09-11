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Держсекретар США Блінкен та глава МЗС Британії Ламмі прибули з візитом до України

Держсекретар США Блінкен та глава МЗС Британії Ламмі прибули з візитом до України

Київ • УНН

 • 21835 перегляди

Ентоні Блінкен, держсекретар США, прибув до України з візитом. Він прилетів разом з міністром закордонних справ Великої Британії .

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до України з візитом. Він прилетів разом з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі. Про це УНН повідомляє із посиланнням на кореспондента Державного департаменту Шона Тандома. 

Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Ламмі прибувають на сонячний київський вокзал після нічного потягу з Польщі

- написав Тандом. 

Блінкен і голова МЗС Британії зустрінуться із Зеленським в Україні - Держдеп11.09.24, 10:00 • 17240 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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