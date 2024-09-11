Держсекретар США Блінкен та глава МЗС Британії Ламмі прибули з візитом до України
Київ • УНН
Ентоні Блінкен, держсекретар США, прибув до України з візитом. Він прилетів разом з міністром закордонних справ Великої Британії .
Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до України з візитом. Він прилетів разом з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі. Про це УНН повідомляє із посиланнням на кореспондента Державного департаменту Шона Тандома.
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Блінкен і голова МЗС Британії зустрінуться із Зеленським в Україні - Держдеп11.09.24, 10:00 • 17240 переглядiв